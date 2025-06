¿A qué equipo podría ir Manu Molina?

Jorge Garrido Málaga Viernes, 13 de junio 2025, 18:58 Comenta Compartir

Sin ninguna propuesta firme todavía ya que está aún «de vacaciones y hasta que no lleguen ofertas les he dicho a mis agentes que no ... me llamen», ¿a qué equipo irá Manu Molina ahora que ya no es jugador del Málaga? Dijo que desea continuar jugando en Segunda, después de cuajar seguramente su mejor temporada en la categoría 'de plata' a nivel individual.

Si bien ha ofrecido un rendimiento notable esta campaña, formando tándem con Luismi en el doble 'pivote' (él más liberado de tareas defensivas para hacer gala de sus asombrosas distribuciones y criterio en el pase), Molina cumplirá 34 años en noviembre. Su edad, razón de peso para que Loren Juarros decidiera no ofrecerle una renovación, hace pensar que si Molina quiere seguir en Segunda División, lo hará en algún equipo recién ascendido a la categoría o, en su defecto, bajar un escalafón (Primera RFEF) en algún club con aspiraciones de ascender al fútbol profesional, como ya hiciera cuando llegó al club de La Rosaleda. Por el momento sólo hay dos equipos que han ascendido a Segunda: el Ceuta y la Cultural Leonesa, a falta de conocer a los otros dos vía 'play-off' (Ponferradina, Andorra, Nástic y Real Sociedad B, que no es una opción real para Molina debido a que es un filial. Un perfil como el del onubense, con 150 partidos en Segunda División (38 con el Málaga y otros 38 con el Ibiza, 26 con el Recreativo, 25 con el Zaragoza y 23 con el Huesca) y que además ha hecho de esa veteranía y experiencia una de sus mayores virtudes en el juego, resultaría una opción muy atractiva para un club cuyo objetivo, como lo ha sido para el Málaga esta última campaña, sea la permanencia. Esta temporada ha demostrado ser un un brillante organizador del juego, ejerciendo como brújula en la medular blanquiazul. La baja de Manu Molina, si bien tiene una explicación lógica y razonable en un proyecto fundamentado por la cantera y el talento joven, se atisba sensible en Martiricos. El centro del campo sufre cierto 'overbooking', aunque se espera que se aligere la nómica en estas posiciones para dar entrada a otros futbolistas que a priori den un salto cualitativo.

