Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Portillo, en su presentación oficial con el Huesca, el sexto equipo diferente con el que compite en Segunda. SD HUESCA

ENTREVISTA

Portillo: «Ojalá ganemos y, luego, le deseo toda la suerte del mundo al Málaga»

«El futuro nadie lo sabe, pero el año pasado le comenté a mi agente que me gustaría la opción de volver», reconoce el malagueño del Huesca, rival este sábado (18.30 horas) de los blanquiazules en El Alcoraz

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:12

Hace un tiempo que Francisco Portillo (Málaga, 1990) ha pasado de ser reconocido como un centrocampista de talento y buena capacidad asociativa con el ... balón a un 'recordman' del fútbol español. Hace falta recurrir quizás a lo sobrenatural para explicar por qué en cada una de sus cinco campañas en Segunda División, todas con equipos distintos (el Betis de la 2014-15, el Getafe de la 2016-17, el Almería de la 2021-22, el Leganés de la 2023-24, y el Oviedo del curso pasado) siempre logró el ascenso. Tampoco él, rival este sábado del Málaga (donde se forjó) en El Alcoraz, tiene respuestas claras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Portillo: «Ojalá ganemos y, luego, le deseo toda la suerte del mundo al Málaga»

Portillo: «Ojalá ganemos y, luego, le deseo toda la suerte del mundo al Málaga»