Hace un tiempo que Francisco Portillo (Málaga, 1990) ha pasado de ser reconocido como un centrocampista de talento y buena capacidad asociativa con el ... balón a un 'recordman' del fútbol español. Hace falta recurrir quizás a lo sobrenatural para explicar por qué en cada una de sus cinco campañas en Segunda División, todas con equipos distintos (el Betis de la 2014-15, el Getafe de la 2016-17, el Almería de la 2021-22, el Leganés de la 2023-24, y el Oviedo del curso pasado) siempre logró el ascenso. Tampoco él, rival este sábado del Málaga (donde se forjó) en El Alcoraz, tiene respuestas claras.

–¿Cómo es posible que cada una de las cinco campañas que jugó en Segunda, sea usted más protagonista o no, logre el ascenso?

-Sí. Al final, como dice, es llamativo. Lo valoro muchísimo, porque creo que es una categoría súper complicada, y cada año más, por la igualdad que hay. Haberlo logrado, además con diferentes equipos, es algo de lo que me siento muy orgulloso y feliz.

-Pero después de analizarlo estos últimos meses en su fuero interno, ¿le encuentra alguna lógica? ¿Elige bien los destinos?

-Creo que es un cúmulo de todo, de trabajo, de no rendirse... evidentemente, también estar en el momento y lugar oportunos, tener esa pizca de suerte, que en Segunda se necesita. Un cúmulo de todo, sobre todo, muchísimo trabajo.

-Incluso, se fue al Leganés y al Oviedo, sus dos equipos anteriores, fuera del plazo...

-Sí, con el Leganés firmé a mediados de septiembre, y en Oviedo a mediados de noviembre, así que, bueno, se alargó un poco la cosa. Son situaciones que no son agradables, pero con confianza y tranquilidad todo salió bien.

-Ahora tiene 35 años. ¿Hasta cuándo cree que puede tener pilas para seguir jugando?

-Tengo una edad, pero me veo físicamente bien. Creo que todavía puedo competir a buen nivel y prefiero no marcarme plazos, simplemente ir año a año, ver cómo responde mi cuerpo. En el momento en que yo vea que no puedo dar el cien por cien seré yo quien se aparta a un lado. Al Huesca he llegado más tarde de lo habitual, sin hacer pretemporada, y ahora estoy haciendo un trabajo personal, aunque me entreno con el grupo. Al final mi objetivo es jugar, rendir como siempre y aportar mi experiencia.

Portillo, en un entrenamiento con el Huesca. SD HUESCA

-¿Le gustaría que el final de su carrera fuera en Málaga?

-Es algo que no depende de mí. El año pasado sí que fui yo el que hablé con mi agente, y le comenté que me gustaría la opción de volver, que paralizara todo y le diese prioridad al club, pero el Málaga tampoco puso mucho interés. El futuro nadie lo sabe. Ahora mismo mi conciencia está muy tranquila.

-Si esta pregunta se la hacemos a aficionados malaguistas, creo que a la mayoría le gustaría su regreso, porque han visto que has ascendido las cinco veces que has competido en Segunda...

-Hace ya muchísimo tiempo que me marché de Málaga, pero la verdad es que sigo sintiendo el cariño de la afición en el día a día por la calle. Las veces que he jugado en La Rosaleda siempre me he sentido muy querido y estoy agradecido por ello. Estoy en verano allí con mi familia y al final es en mi tierra.

-Los clubes apuestan por entrenadores cada vez más jóvenes. En el Huesca está Sergi Guilló. ¿Cómo es esa sensación de que le dirija un técnico que es más joven que usted?

-Es un poco rara, porque es la primera vez que me pasa. Al final todos vamos cumpliendo años, el fútbol va progresando. Este deporte va rapidísimo, pero es un entrenador con las ideas muy claras, que tiene un buen futuro y que apostó por que estuviera aquí, Ojalá pueda devolverle ese cariño y esa confianza que me transmitió.

-¿Cuál es su idea de juego?

-Engloba un poco todo. Le gusta un fútbol atractivo, rápido, y tácticamente creo que es muy bueno. Podemos hacer un año bonito.

-¿Qué entrenador cree que le ha marcado más en su carrera?

-De todos se absorbe un poco. Podría quedarme con Rubii o con Borja (Jiménez), pero Bordalás fue con el que más tiempo estuve y creo que me hizo mejor futbolista. Saca rendimiento al jugador y su trayectoria le avala.

-Entrenadores tan distintos tuvo como él y Pellegrini... ¿Se adapta mejor a equipos del estilo del chileno?

-Sí, soy un jugador más de tener la pelota, de estar en contacto con ella, de ser protagonista y ahí creo que mi fútbol luce más. Con Manuel creo que también tuve una etapa muy buena, fue quien me dio también la oportunidad de asentarme en el primer equipo del Málaga, que estaba rodeado de estrellas, pero creo que siempre me he tenido que adaptar a todos los sistemas. Con Bordalás jugué cinco años a muy buen nivel y era una propuesta totalmente diferente.

-¿Por qué llegó tan tarde a sus últimos equipos? ¿No le llegan ofertas o es muy selectivo?

-En los dos últimos años había cosas, pero estoy en una edad en la que quiero valorar y decidir muy bien todo. Quizás lo que yo quería no terminaba de salir. Al final cuando te tienes que mover, desplazas a muchas familia y busco un sitio donde me sienta a gusto, donde se me dé la confianza y donde haya un proyecto bonito e ilusionante.

-¿Cuántos hijos tiene?

-Tres, de seis y cuatro años, y un bebé de diez meses.

-¿Cómo ve este Málaga?

-Como hace muchísimo tiempo desde que me fui de allí, quizás ya no queda nadie de mi etapa, pero veo al equipo bien. Creo que han empezado fuerte. Han hecho un buen bloque y entiendo que van a hacer un buen año. Esta categoría es muy complicada, pero me gusta el proyecto de cantera que tienen, la del Málaga siempre da muchísimo rendimiento.

-¿Y el Huesca? ¿Cuáles son sus aspiraciones?

-Tenemos media plantilla o más nueva. Hay una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados que creo que puede ser bonita. Y creo que marcarte cosas a largo plazo sería un error. Tenemos que ir partido a partido a conseguir esos 50 puntos y la Liga después nos llevará a donde realmente merecemos estar.

-El Málaga nunca ha ganado en Huesca...

-Va a ser un partido durísimo, como todos los de esta Liga. Ojalá que sea un duelo bonito y ganemos nosotros, por supuesto, y a partir de ahí le deseo toda la suerte al mundo al Málaga y que gane todos los partidos.

-De todo lo que ha vivido en el fútbol, ¿cuál ha sido para usted la mayor alegría?

-He tenido la suerte de vivirlo casi todo, ¿no? Debutar con el equipo de mi tierra, ser importante, jugar competición europea allí, que fue un sueño hecho realidad. Conseguir ascensos... En ese sentido no puedo pedir nada más. Y quizás la parte más dura creo que me tocó vivirla en el Málaga con esa eliminatoria tan injusta que se nos fue en Dortmund. Todo el mundo vio lo que pasó.

-Les faltó pocos años para que hubiera habido VAR...

-Sí, seguramente que si hubiéramos estado en esa época todo habría sido muy diferente.