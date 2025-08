La plantilla del Málaga, sólo a falta de un extremo

La plantilla del Málaga, con la llegada del central Montero, quedaría casi cerrada sólo a falta de que se incorpore un extremo. Aunque esta es ... la teoría, lo que han comentado los responsables del club y el propio técnico, Sergio Pellicer, si bien los planes se pueden retocar. ¿De qué manera? Podría quedarse todo como está, es decir, sin este último refuerzo, y tampoco se descarta que haya alguna sorpresa o una ganga de última hora que se pueda aprovechar.

Las opciones están abiertas, pues Loren Juarros ha asegurado que no hará incorporaciones que no reúnan los requisitos que se buscan. Pero lo más probable será que sí llegue ese futbolista de ataque por la banda, pues se marcharon varios la campaña anterior y sólo ha llegado Joaquín con esas condiciones específicas. Pero, ¿hay más carencias? Algunos afirman que quizás pueda necesitar el equipo a algún jugador más para el centro del campo, quizás para la plaza de 'pivote'. Pero el club no contempla, de entrada, más fichajes que el central, en este caso Montero, y el extremo.

De esta manera, la plantilla se ha reforzado ya con cuatro jugadores (Joaquín, Niño, Jauregi y Dotor) y es previsible que lo haga con dos más, el mencionado Montero, y un extremo. De esta forma, serían seis los refuerzos del equipo blanquiazul. Los cinco que habían comentado desde el club hace algún tiempo y uno más por la baja inesperada de Nelson, una cambio de planes justificado por las necesidades en la zona defensiva.

Se marcharon dos futbolistas, Juan Hernández y Sangalli, además de casi todos los que acababan sus contratos (apenas hubo renovaciones), lo que deja ya la plantilla casi a punto. Sólo falta por conocer si los cuatro canteranos que tienen comprometido su paso al primer equipo, con ficha en este la campaña que entra, podrán hacerlo o alguno de ellos tendrá que mantenerse con dorsal del filial para aligerar el combinado de Pellicer.

En cualquier caso, las gestiones para las incorporaciones y la llegada de los fichajes se han realizado en tiempo y forma, disponiendo el entrenador de los fichajes con cierto margen para que la integración sea más fácil. Los cuatro primeros han estado, incluso, en la concentración de pretemporada y es previsible que Montero pueda llegar muy pronto, lo que abre la puerta también a una adaptación de un par de semanas antes del primer envite oficial. Otra cosa puede ser el extremo, si finalmente llega. El margen todavía es importante y tampoco supondrá un contratiempo demasiado importante que uno de los futbolistas se una a la plantilla finalmente cuando la Liga esté en marcha.