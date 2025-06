El plan de Loren: dos delanteros, un sustituto para Antoñito y descarta traer un central

En su comparecencia ante los medios para valorar la temporada, que duró alrededor de una hora y media, Loren Juarros desveló algunos detalles sobre la ... planificación deportiva y las posiciones que el club pretende reforzar: confirmó que buscará incorporar, como mínimo, dos delanteros, un sustituto para Antoñito (es decir, un extremo) y al final de la rueda de prensa dijo que «centrales no van a llegar».

El acierto de cara a portería ha sido el principal problema del equipo esta temporada. Tras la marcha de Roberto, la entidad contrató a Baturina vía cesión, a Castel libre, y se mantuvo Dioni. Sólo el malagueño rindió, por lo que desde el club se optó por subir a Chupete al primer equipo, quien ha rendido a gran nivel y es por el momento el único punta con contrato para la próxima temporada: «Habrá dos incorporaciones para la delantera. Es verdad que muchos equipos juegan con un solo punta, y si sólo juega uno habrá dos en el banquillo. Nosotros tenemos todas las esperanzas del mundo puestas en Chupete, pero queremos darle a esa posición la mayor fuerza posible».

Juarros explicó que, con la salida de Antoñito, otra demarcación que pretende reforzar es la del extremo: «La salida de Antonio nos deja un hueco y en esa posición vamos a buscar algo. Tanto con delanteros como con algún extremo nos vamos a reforzar seguro».

Con respecto al perfil de los futbolistas, aseguró estar «abierto a todo lo que se pueda plantear. No vamos a desechar perfiles: ya sean veteranos, jóvenes, cesiones... Pero pagar por traspasos en el Málaga no es fácil, no estamos en situación de hacerlo», y reconoció las dificultades que tienen ahora mismo en el club a la hora de rastrear mercados foráneos: «El mercado nacional lo tenemos muy mirado, pero no contamos con un control exhaustivo del fútbol internacional. Hemos ampliado la estructura de la secretaría técnica, pero aún es limitada. No queremos hipotecar el club con contratos para jugadores que quizá no puedan dar un rendimiento económico».

A la pregunta de cuándo espera tener cerrada la plantilla, el director deportivo contestó con cierto humor: «Me gustaría que fuera la semana que viene e irme de vacaciones pero no va a ser posible. Sabemos que a veces hay que esperar. Queremos que las primeras opciones lleguen lo antes posible, pero competimos con clubes que pueden tomar más riesgos, nosotros tenemos que medir más esos riesgos».

«No voy a hacer una valoración de los fichajes que se hicieron en verano. Hemos cumplido el objetivo que teníamos y lo cumplimos con todos los jugadores. Sabemos los jugadores que no han funcionado. Los jugadores tienen que hacer por que el entrenador piense en ellos y les dé más oportunidades. Todo es asumible, punto y final», comentó Juarros. De la decisión de no incorporar a ningún futbolista en el mercado invernal, el directivo valoró que «lo que veíamos era más por cubrir expediente que otra cosa, así que decidimos ser responsables. Teníamos a Chupete, que se habría quedado en el Malagueño, pero el míster vio en los entrenamientos que podíamos adelantar su proceso»