El momento en que Palencia Caballero expulsa a Pellicer tras sus protestas acabado el choque. AGENCIA LOF

Pellicer, expulsado tras el partido, podría ser sancionado con más de un partido

«Ya verás la locura que has montado», recogió en el acta Palencia Caballero que le dijo el técnico, molesto por no sancionar con penalti un empujón de Grego SIerra a Montero en el minuto 91

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:55

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, fue expulsado tras el partido en Burgos (2-1) por protestas al árbitro, presuntamente por su enfado por la segunda ... amarilla mostrada a Galilea, en lo que entendió que eran unas protestas justificadas por lo que pudo ser un penalti de Grego Sierra a Montero en el minuto 91, que luego reclamó el central vasco al trencilla.

