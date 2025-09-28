Pellicer, expulsado tras el partido, podría ser sancionado con más de un partido

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, fue expulsado tras el partido en Burgos (2-1) por protestas al árbitro, presuntamente por su enfado por la segunda ... amarilla mostrada a Galilea, en lo que entendió que eran unas protestas justificadas por lo que pudo ser un penalti de Grego Sierra a Montero en el minuto 91, que luego reclamó el central vasco al trencilla.

La acción de Grego generó una pequeña tángana entre los jugadores de los dos equipos, aunque el defensa local, curiosamente, estaba al margen tratando de aparecer en un segundo plano para librarse de un posible castigo. El VAR no ordenó al árbitro que esperara y se lanzó un córner, tras el que Galilea insistió al árbitro en sus protestas y vio la segunda amarilla.

«Ya verás la locura que has montado», escribió en el acta Palencia Caballero, que le dijo Pellicer tras el choque, y añadió que «tras la finalización del encuentro y estando en el túnel ha continuado protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral».

En los próximos días se conocerá la sanción a Pellicer, que incluso podría ser de más de un partido, a tenor de otros precedentes. Sin ir más lejos hace poco el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, fue castigado con cuatro encuentros en un partido en el campo del Betis.

El suceso de Valverde fue a priori más grave, al incluir el acta que se fue del campo aplaudiendo y que le dijo al cuatro árbitro: «Sois los putos amos, a tomar por culo, hijos de puta». En su castigo se le aplicaron dos encuentros por protestas en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (artículo 127) y otros dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los miembros del equipo arbitral según el mismo punto (artículo 124).