Sergio Pellicer, en el palco desde el que siguió el partido de este domingo en Butarque. AGENCIA LOF

Sergio Pellicer: «Nuestra crisis está fuera de nuestro estadio y no podemos seguir así»

El técnico malaguista asume que el gol tempranero del Leganés cambió totalmente el desarrollo del partido: «Hubo que atacar ante espacios reducidos y defender en zonas amplias»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:59

Comenta

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, cumplió este domingo en Butarque su tercer y último partido de sanción, en un palco en el que estuvo acompañado ... de uno de los analistas, Juan Roldán, mientras se conectaban con el banquillo, con Alejandro Acejo y Capa. Su valoración de la derrota fue clara: «Nuestra crisis está fuera de nuestro estadio y no podemos seguir así».

