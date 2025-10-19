Sergio Pellicer: «Nuestra crisis está fuera de nuestro estadio y no podemos seguir así»

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, cumplió este domingo en Butarque su tercer y último partido de sanción, en un palco en el que estuvo acompañado ... de uno de los analistas, Juan Roldán, mientras se conectaban con el banquillo, con Alejandro Acejo y Capa. Su valoración de la derrota fue clara: «Nuestra crisis está fuera de nuestro estadio y no podemos seguir así».

Pellicer atribuyó gran parte de lo sucedido al gol tempranero: «El inicio del partido no fue bueno. No pudimos cortar el balón para no correr hacia atrás. Se ponen por delante muy pronto, sin asentarnos en nuestra idea de juego. También cuenta la necesidad del Leganés, y a partir de ahi hubo que atacar ante espacios reducidos y defender con otros muy amplios. Se han encontrado muy comodos. Te hacen contras y parece que no estás».

«El gol cambió el plan de partido -continuó en la misma línea-. Encuentran un gol de la nada por un error nuestro, y ya se mantienen en una altura a nivel defensivo, donde están las líneas juntas. Tuvimos una posesión que no era dañina para el rival, y cuando mejor estábamos llegó esa situación de Larrubia... Y era dificil, porque han defendido con pocos espacios. Había que superar líneas de presión y tener acierto y precisión. Queríamos hacer un partido largo, pero ha ocurrido todo lo contrario». El de Nules explicó también que el 2-0, el gol de Millán, llega «en un empuje de ellos tras una presión».

Además de todo esto, Pellicer incidió en que muchos de los problemas del conjunto malaguista son fuera de casa: «Somos un equipo que intenta hacer cosas buenas, pero nuestra crisis está fuera de nuestro estadio. En casa es verdad que damos otra versión. Tenemos que dar otra. No podemos seguir así. Venimos de un mes difícil, pero esos problemas son fuera. Hay que ser sinceros. Estamos muy lejos y hay que entender a la afición. No estamos siendo candidatos al ascenso y teníamos que estar peleando por cosas más importantes este año».

«Nos está faltando la energía, la precisión, la determinación, el convencimiento, el estímulo físico. Chupete tenía un problema en el descanso (apeló a un virus, y dijo que »sus cifras de rendimiento en el descanso no coincidían con lo que hace«), Juanpe tuvo también el problema del aductor, y Dotor venía de un virus y no nos hemos guardado nada. Pero en La Rosaleda no nos pasa... El equipo era el mismo que jugó ante el Deportivo e hizo un partido espectacular».

Pellicer, con un tono apagado, llegó a ser un poco más crítico con los suyos cuando comentó que «el año pasado tenías la sensación de que si te hacían un gol podías empatar, y este curso no me la transmiten».

En todo caso, insitió en esas cuatro derrotas seguidas fuera (Huesca, Burgos, Santander y Leganés): «Nosotros, contra el Cádiz el equipo compitió, pero una vez que salimos de Málaga, somos un equpo normal, y en eso aspecto soy el máximo responsable. Hay que darles cariño a los jugadores y cada uno asumir nuestra responsabilidad. Tengo que ser autocritico. Estudiamos cómo podíamos hacer daño al rival. Tuvimos un error en una pérdida de correr hacia atrás».