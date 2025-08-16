Pellicer: «Me voy contento con cosas de la primera parte, pero nos faltó constancia»

«Me voy contento con ciertos aspectos de la primera parte, pero falta por mejorar la constancia», fue la mejor síntesis del partido por parte ... de Sergio Pellicer, que ya dejó entrever el jueves, en la previa del choque que la competición es una cosa y los amistosos de pretemporada, otra. Que el 3-1 al Betis no debería hacer perder la realidad.

«Ha habido momentos en que sabíamos que iban a apretar, y en la segunda parte ha habido situaciones en que hemos estado bien, pero ha faltado precisión. Eso sí, en los primeros treinta minutos les hemos superado, pero ha faltado crear más ocasiones. En la segunda parte nos ha faltado más ritmo y constancia en el juego, y sabíamos que poniendo dos delanteros podíamos perder algo de control de juego en el centro del campo, pero había que asumir ese riesgo», analizó el técnico de Nules.

«La categoría es muy complicada. Me acuerdo de mi debut en Segunda y los equipos han cambiado mucho su propuesta. El 80% de los equipos son de los que proponen y tienen argumentos»

Pellicer reclamó tranquilidad. «La gente tiene que tener paciencia un poco, pero hay menos en los que tenemos que ser más verticales y otros que no. Tenemos que manejar situaciones para no ser previsibles. Cuando queríamos jugar con espacios hay que detectar los movimientos del compañero o los saltos del rival. La categoría es muy complicada. Me acuerdo de mi debut y los equipos han cambiado mucho su propuesta. El 80 por ciento de los equipos son de los que proponen y tienen argumentos», argumentó.

Como lectura de lo sucedido el preparador reconoció que «si lo que hicimos en la primera parte lo mantenemos mucho tiempo en los partidos tendremos mucho ganado». «Sabemos cuál es el objetivo (la permanencia), y cuando lleguemos cuanto antes (a los 50 puntos) habrá nuevos puertos de montaña para pensar en algo. Tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos la velocidad que tenemos, pero tenemos que fomentarla».

Ampliar Los dos entrenadores, Pellicer, y San José, siguiendo atentamente el desarrollo del choque. MARILÚ BÁEZ

Respecto al gol encajado, pese a ser un error defensivo, al estar Marton sin vigilancia, no se mostr ó especialmente molesto: «Esto va de errores. El problema es el jugador que va al rechace El que sale a a cortar tiene que visualizar mejor al rival. Es un acierto del oponente. Nosotros hemos tenido varias ocasiones también,la más clara la de Chupete. Los goles vienen de acciones muy vertiginosas y de apretar, como hicimos ante el Betis. Nos ha faltado más energía para generar situaciones».

Finalmente, explicó la salida de Puga al descanso para que entrara Murillo. «Es más ganador de duelos individuales, y con eso liberábamos más a Larrubia», dijo.

Mientras, el entrenador del Eibar, Beñat San José, hizo este análisis del choque: «Fue un partido como preveíamos muy intenso. Al inicio no estuvimos bien, pero la actitud fue buena, más allá del calor. Estuvimos incómodos en los cuadrados de la media punta, y tras la pausa de hidratación presionamos de forma más ordenada y efectiva. Terminamos bien la primera parte y en la segunda creo que hicimos un buen partido. El gol del Málaga ha sido un error nuestro y les dio alas e igualó el partido». «El punto nos sabe a poco, porque estábamos ganando», añadió como conclusión.