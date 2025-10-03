Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer, durante el entrenamiento del jueves en La Academia. Marilú Báez

Pellicer: «La brisa del huracán sólo se apaga ganando»

«Tenemos el deseo de reencontrarnos con lo que fuimos en pretemporada y en el inicio de Liga», añadió el técnico del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:14

Comenta

Pellicer se mostró muy tranquilo en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Racing (domingo, 18.30 horas), con un discurso como de ... haber vivido esta clase de situaciones con anterioridad y estar cómodo, aunque también consciente de lo que se juega el Málaga: «Lo que hay que transmitir es tranquilidad y calma. Sabemos que está la brisa del huracán, y la única manera de apagar esa brisa es ganando y sumando. Tenemos el deseo de reencontrarnos con lo que fuimos en la pretemporada y en el inicio de Liga, y ser más constantes en el transcurso de los partidos, en los ‘mini’ partidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10

    Benamargosa, el municipio más pobre de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellicer: «La brisa del huracán sólo se apaga ganando»

Pellicer: «La brisa del huracán sólo se apaga ganando»