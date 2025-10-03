Pellicer: «La brisa del huracán sólo se apaga ganando»

Pellicer se mostró muy tranquilo en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Racing (domingo, 18.30 horas), con un discurso como de ... haber vivido esta clase de situaciones con anterioridad y estar cómodo, aunque también consciente de lo que se juega el Málaga: «Lo que hay que transmitir es tranquilidad y calma. Sabemos que está la brisa del huracán, y la única manera de apagar esa brisa es ganando y sumando. Tenemos el deseo de reencontrarnos con lo que fuimos en la pretemporada y en el inicio de Liga, y ser más constantes en el transcurso de los partidos, en los ‘mini’ partidos».

Sobre el Racing, el preparador castellonense, dijo que «después de perder el domingo, rápidamente pusimos en la pizarra que había que focalizarse en el Racing y buscar esa unidad, ese amor propio que antes hemos demostrado. Sabemos que no podemos ni pestañear por el ritmo. Tienen un gran juego ofensivo, sobre todo en zonas interiores. Es un equipo que recibe muchos goles por esa idea de juego que tiene, de situar la línea tan arriba, aunque este año no la está adelantando tanto. Es un equipo que llega herido. Nos vamos a encontrar a un equipo con muchísima rabia interna, pero nosotros tenemos rabia doble porque estas derrotas nuestras han sido por pequeños detalles».

Reconoció sobre esta dinámica negativa que «no hemos estado brillantes en estos tres partidos, pero no son tres partidos para irte con cero puntos por lo que ha dado el rival, porque si ves que el rival ha sido superior lo aceptas, pero no ha sido así. Yo creo que ha habido más tramos buenos que malos, pero esas situaciones de falta de atención y concentración nos han penalizado. El máximo responsable de esta clase de cosas es el entrenador, porque tiene que mantener esa exigencia y sacar el mejor rendimiento a los jugadores

Ante la grave situación en materia de bajas y ausencias (una de ellas, la suya propia), que provocará que el Málaga no dispondrá de nueve futbolistas, el técnico comentó que «esta vez tengo menos dudas que en otras ocasiones. Muchos entrenadores suelen tener ya su idea de los jugadores que van a poner un miércoles o un jueves, yo no suelo, pero esta vez lo tengo un poco más claro. En la segunda parte del domingo, la gran mayoría de los jugadores que acabaron el partido estaban el año pasado. También hay que entender que los nuevos, como Darko, Josué o Eneko deben tener su proceso y deben amoldarse. Sé que todos van a estar preparados. Hace poco me preguntaron por Jokin y Einar, y ahora están jugando, ¿verdad? El tiempo pone todo en su lugar, todos tienen tiempo menos los entrenadores».

Comentó que Niño tampoco podrá jugar este domingo en Santander: «Se ha hecho una prueba y continúa con molestias y en principio no va a estar. Si no pasa nada, Rafita va a ir por el tema de la baja de Galilea, lo supliremos con lo que tenemos».

Mucha experiencia

Al ser preguntado por cómo se sentía ante esta grave situación del equipo, Pellicer regresó al tema de la experiencia: «Situaciones como esta ya las he vivido muchas veces. Voy a hacer casi 180 partidos. Entonces, lo que hay que hacer siempre ante estas situaciones son resultados. Ha habido veces en las que he estado más satisfecho con el juego de mis equipos en las derrotas que con las victorias, pero sé que esto funciona así. No hay que buscar excusas, porque el que se excusa se acusa. No hay tiempo para lamentaciones, esto es el máximo nivel y hay que sacar rendimiento. En ese aspecto estoy muy tranquilo».