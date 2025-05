El mejor Málaga en el momento oportuno

El Málaga le dio un baño al Granada y aseguró, casi prácticamente, la permanencia en Segunda, una campaña que debe pasar rápido y abrir las ... puertas de La Rosaleda para que salgan unos y entren otros en la cúpula dirigente para dar el aire fresco que el club pide a gritos para que Málaga recupere un equipo en la categoría que la ciudad y la provincia merecen.

Apareció el mejor Málaga de la temporada en casa en el momento más importante, y lo hizo consiguiendo seis puntos en dos partidos vitales, ante el Castellón y el Granada, pero especialmente jugó bien ante los nazaríes, porque el equipo de Pellicer (chapeau para el cambio de sistema del entrenador, que ha propiciado la resurrección de un equipo que estaba tocado en las primeras fases de la segunda vuelta) fue superior de comienzo a fin y sólo esa cicatería que tenemos ante el gol hizo que no se decidiera el encuentro incluso, en la primera parte, porque un 3-0 no hubiera sorprendido a nadie en el descanso, sobre todo por lo visto sobre el terreno de juego, ya que hubo ocasiones clarísimas de Lobete y Chupe. Hablando del joven canterano delantero centro, hizo un sensacional partido, demostrando que tiene gran calidad y que puede triunfar en el fútbol profesional defendiendo los colores blanquiazules. Habrá que rezar para que no se lo vendan al Braga por tres perras gordas, que aquí somos capaces. Tiene madera y es un gran pelotero, de esos que uno quiere ver. Muy bien Larrubia, que termina la temporada en la mejor forma, y muy comprometido Cordero, que se nos va por dejación de quienes lo debieron evitar, y una gran defensa con Galilea y Monte en versión 'diez'.

El Granada tiene un gran equipo, pero el Málaga lo minimizó, y si no se llevó un carro fue porque nos cuesta un mundo marcar. La Rosaleda fue una fiesta, y hubo motivos para la alegría. Ahora hay que asegurar un punto y se acabó. Casi todo está hecho, pero queda mucho por hacer... Y a buen entendedor pocas palabras hacen falta.