El partido del Málaga C, suspendido por el fallecimiento de la madre de su entrenador, Mario Merino
Todos los encuentros del domingo de los equipos de La Academia guardarán un minuto de silencio
SUR
Málaga
Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:19
El Málaga, a través de sus redes sociales, explicó que la madre del entrenador del 'C' (es el tercer equipo más alto tras el primer ... equipo y el Malagueño, y milita en Primera Andaluza), Mario Merino, ha fallecido.
El equipo de La Academia debía jugar un partido este mismo domingo por la tarde, pero este ha sido suspendido por esto. A su vez, el club blanquiazul comenta que todos los encuentros de los equipos de La Academia que participen en un choque este domingo guardarán un minuto de silencio.
«La Familia Malaguista está de luto por el fallecimiento de la madre de Mario Merino, entrenador del Málaga CF 'C'. El partido que tenía que jugar su equipo esta tarde ha quedado suspendido y se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de La Academia MCF del domingo», relataba el club.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.