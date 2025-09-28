Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen reciente de La Academia del Málaga. Salvador Salas

El partido del Málaga C, suspendido por el fallecimiento de la madre de su entrenador, Mario Merino

Todos los encuentros del domingo de los equipos de La Academia guardarán un minuto de silencio

SUR

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:19

El Málaga, a través de sus redes sociales, explicó que la madre del entrenador del 'C' (es el tercer equipo más alto tras el primer ... equipo y el Malagueño, y milita en Primera Andaluza), Mario Merino, ha fallecido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El partido del Málaga C, suspendido por el fallecimiento de la madre de su entrenador, Mario Merino

El partido del Málaga C, suspendido por el fallecimiento de la madre de su entrenador, Mario Merino