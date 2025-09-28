El partido del Málaga C, suspendido por el fallecimiento de la madre de su entrenador, Mario Merino

El Málaga, a través de sus redes sociales, explicó que la madre del entrenador del 'C' (es el tercer equipo más alto tras el primer ... equipo y el Malagueño, y milita en Primera Andaluza), Mario Merino, ha fallecido.

El equipo de La Academia debía jugar un partido este mismo domingo por la tarde, pero este ha sido suspendido por esto. A su vez, el club blanquiazul comenta que todos los encuentros de los equipos de La Academia que participen en un choque este domingo guardarán un minuto de silencio.

«La Familia Malaguista está de luto por el fallecimiento de la madre de Mario Merino, entrenador del Málaga CF 'C'. El partido que tenía que jugar su equipo esta tarde ha quedado suspendido y se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de La Academia MCF del domingo», relataba el club.