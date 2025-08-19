El partido del Málaga en Huesca ya tiene fecha y hora

El choque de la quinta jornada liguera entre el Huesca y el Málaga ya tiene fecha y hora, como ha anunciado este mediodía LaLiga. Se ... disputará el sábado 13 de septiembre, en El Alcoraz, a las18.30 horas. Está por ver si la incidencia de la temperatura, aún en un día veraniego, tiene efecto para que pudiera haber un retraso de franja, pero no parece probable.

Hay que recordar que el Málaga tiene ya fijados las fechas de sus próximas cuatro citas: este domingo recibirá a la Real Sociedad B a las 21.30, de forma que las altas temperaturas de agosto tendrán menos consecuencias. El sábado 30, a las 19.30 rendirá su primera visita liguera, en Las Palmas, y también habrá partido el sábado 6 de septiembre, en el derbi ante el Granada (a las 21.00).

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 5⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/0rqyVJmGAu pic.twitter.com/D5Wc29NoTk — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) August 19, 2025

El Málaga tiene un recuerdo poco agradable de su última visita a Huesca, que coincidió con un Lunes Santo, y que acabó con una derrota postrera por 1-0 con un gol de Javi Pérez en el añadido. Era la trigésima quinta jornada liguera, y el equipo se estaba complicando cada vez más la permanencia.