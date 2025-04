Cuando el Papa Francisco recibió una camiseta del Málaga

Jorge Garrido Málaga Lunes, 21 de abril 2025, 12:57 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

El Papa Francisco, que fue un apasionado del fútbol, recibió a lo largo de sus doce años de pontificado numerosas camisetas a modo de obsequios por parte de los clubes, y una de ellas es la del Málaga. Con motivo de la celebración del Partido por la Paz, una iniciativa impulsada por el propio Pontífice, el exblanquiazul Fernando Tissone, también argentino como el obispo de Roma, hizo entrega de la elástica malaguista de la temporada 2014-15, serigrafiada con el dorsal y nombre de Tissone, además de una dedicatoria al lado del '12'. Este encuentro previo tuvo lugar en el Aula Paulo VI del Vaticano.

«Fue algo raro. Yo me presenté llevando la camiseta, con mucha vergüenza. Gracias a mi familia, que me acompañó, me animé a perder el miedo. Luego, me demostró mucha sencillez y me transmitió tranquilidad. Fue como dársela a una persona que conociera de toda la vida. Le dijimos que se sentara porque llevaba ya más de dos horas de pie saludando a todos. Y me respondió: «Yo estoy mejor entrenado que todos ustedes, no se preocupen». Ver a un ser fuera de lo normal que te demuestra esa confianza, que me haya respondido, que me haya agradecido el regalo, que me haya dicho que para él era un gusto tenerla... Eso significó mucho», declaró Tissone tras aquel encuentro con el Papa en una entrevista para la Diócesis de Málaga.

Tissone no fue el único jugador del Málaga que jugó en este partido, que se celebró en Roma. También participó el paraguayo Roque Santa Cruz. Este partido tuvo fue impulsado por dos organizaciones solidarias, la Fundación PUPI y Scholas Ocurrentes, una red mundial de escuelas del Papa a través de la Academia Pontificia de las Ciencias. Deportistas como Leo Messi, Zidane, Javier Zanetti, Buffon, Roberto Baggio, Mascherano, Samuel Eto'o o David Trezeguet disputaron este encuentro.

A través de un tuit en la red social 'X' (antes denominada 'Twitter'), el Málaga «lamenta profundamente el fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco», recordando también este momento «aquel 1 de septiembre de 2014, cuando Tissone hizo entrega de nuestra camiseta blanquiazul a un verdadero apasionado del fútbol».

El Papa Francisco fue un fiel seguidor del San Lorenzo, club histórico del fútbol argentino. Pero desde aquel día también dejó un hueco en su corazón para el Málaga.