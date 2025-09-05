«Son muy valientes, un equipo interesante», elogia Pacheta al Málaga antes del derbi

El entrenador del Granada, el veterano José Rojo Martín, 'Pacheta', exjugador del Marbella en la mejor etapa de este club, se rebela contra el arranque ... sin puntos de su equipo después de tres jornadas. «No estoy preparado para perder. Cuando ocurre, me afecta. Me gustaría tener otra situación y no una con tres derrotas consecutivas, pero esa es la que es», sostuvo este viernes en rueda de prensa.

Además, el técnico castellano-leonés se refirió a su rival, el Málaga, al que espió en su último choque en La Rosaleda, desde el antepalco del estadio, ante la Real Sociedad B. «No ir de favorito no me preocupa. Sí el hecho del juego dinámico del rival, sus jugadores de calidad, regate, presión... Son muy valientes, se trata de un equipo interesante. También me preocupa La Rosaleda, un estadio capaz de decantar partidos, como Los Cármenes. Tendremos que estar activados en todo momento, ya que nos hemos preparado para ganar. Los equipos se construyen a través de victorias», sostuvo.

«Tenemos que cortar el juego del Málaga, saber lo que hacen en ciertas situaciones y pillarlos desorganizados. Nuestra idea es la de ser dominadores. Sobre todo, hacer lo que entrenamos a diario. Es nuestra mayor fortaleza», añadió.

Además, Pacheta se pronunció sobre el intenso cierre del mercado de fichajes de su club, con la llegada del delantero Bouldini, el interior Gagnidze, el medio centro Alcaraz y el polivalente Álex Sola. «Estoy satisfecho con el equipo que tenemos. Está más compensado, con alternativas que no tenía la semana pasada. Podemos jugar con cualquier dibujo, ya sea con dos volantes, con medio punta, con extremos, con cinco atrás... Somos versátiles».

Pacheta consideró clave este sábado «no cometer errores evitables como los de los últimos partidos». Se puede preparar el hecho de jugar con diez (lo han sufrido todas las jornadas), pero al final es una responsabilidad que debe tener en cuenta cada futbolista. Soportan un gran peso. No es fácil cargar con un vestuario, una entidad e incluso una ciudad entera encima. Cuando ocurren estos fallos, son los primeros en lamentarlo. Si no suceden y somos consistentes, nos acercaremos al triunfo«.

El técnico no piensa en dimisión si no se sale del bache. «Jamás se me ha pasado por la mente. Yo vine aquí sabiendo lo que había. Era consciente de que si nos quedábamos en Segunda, el presupuesto bajaba, pero he venido a un proyecto en el que creo verdaderamente. Sé que va a ir bien y lo sacaremos adelante porque tenemos herramientas y argumentos», dijo.