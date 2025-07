'Overbooking' en la medular del Málaga, y comienza el casting para el medio centro organizador

el mercado de fichajes, pero con los movimientos ya realizados por el Málaga y las declaraciones de Loren Juarros en los últimos días, se puede ... hacer una idea de cómo será la plantilla de la que dispondrá Pellicer para esta temporada. El club ha ido con todo para mejorar el puesto de 'nueve' con su primer pago por traspaso en siete años, por Adrián Niño, y la llegada de Jauregi libre; firmó el 1 de julio el regreso del extremo Joaquín, capaz de jugar por ambas bandas pero esta última temporada ha mostrado su mejor versión jugando más por la banda izquierda, y Loren comentó que rastrea el mercado en busca de otro extremo más y trajo al centrocampista Dotor cedido para el centro del campo.

En esta línea del terreno de juego, el Málaga sufre un claro 'overbooking', ya que tiene en nómina en estos momentos a Luismi, Larrubia (seguramente actúe como extremo con libertad para ocupar la media punta), Izan Merino (ya con ficha del primer equipo), Lobete (vino como extremo izquierdo pero sus mejores partidos han sido por detrás del punta), Juanpe, Sangalli, Dani Lorenzo, Ramón (no regresará hasta enero), Rafa (tendrá ficha profesional), Aarón Ochoa (en principio tendrá ficha de primer equipo, aunque no se ha hecho oficial, por lo que esto puede cambiar) y Dotor para dos, tres o cuatro posiciones interiores, dependiendo del esquema que desee emplear Pellicer, aunque parece que volverán a tener mucho protagonismo los extremos, por lo que será difícil ver muchos centrocampistas al mismo tiempo.

Se trata de una medular con futbolistas complementarios e intercambiables, lo que permitiría al técnico variar en los esquemas e ideas de juego. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no posee un perfil de creación y organización de juego tras la salida de Manu Molina, y no se prevé ningún fichaje más en esta línea del campo.

En caso de que se cumplan estas previsiones y Loren no fiche a ningún medio más (es más, se espera que las bajas que el club deberá llevar a cabo para reducir el número de fichas sean centrocampistas), alguien deberá asumir el rol que ejercía Molina, que tan importante fue para Pellicer, especialmente en la primera vuelta, para la salida de balón en ataque posicional y conectar con los futbolistas más diferenciales, que durante gran parte de la campaña fueron los extremos, en los contragolpes.

Principales candidatos a ocupar ese rol

Izan Merino concluyó la temporada con la 'flechita para arriba', como socio de Luismi en el doble 'pivote'. Fue uno de los futbolistas más destacados en el Europeo sub-19, actuando como medio centro posicional. Esta labor más creativa que cumplía el ya exblanquiazul Molina no es en estos momentos la principal fortaleza del canterano, pero su evolución como futbolista pasa por convertirse en un centrocampista más completo. Dada su proyección, se espera que sea él quien en principio realice esas funciones. No obstante, puesto que se ha convertido en una pieza importante para el seleccionador sub-19 y sub-20, Paco Gallardo, podría perderse partidos a lo largo de la temporada en las ventanas de selecciones.

El fichaje para la medular, Dotor, es un perfil de mucha llegada al área (sin ser del todo un medio punta) y de abarcar mucho campo, por lo que puede actuar cerca de la base acompañando a Luismi, aunque por el momento no ha mostrado poseer esas características de organización y criterio en la distribución. Su historial de lesiones en estas últimas dos temporadas y el hecho de no estar en propiedad pueden significar que no sea un 'fijo' en esa posición, aunque un excelente recurso con el que contar en una plantilla, especialmente con tantos partidos.

La última irrupción desde La Academia, Rafa Rodríguez, se postula como otro candidato a ocupar esta posición, aunque con el primer equipo ha jugado un poco más adelantado, ya que tiene mucho gol. Pero en el filial ha jugado en ese puesto al lado de Arriaza y sí ejercía estas funciones. Parece haberse puesto a tono en el apartado físico en esta pretemporada, y desea consagrarse como pieza clave esta temporada.

Dani Lorenzo es capaz de jugar tanto como futbolista organizador como de medio punta, gracias a su excelente habilidad en el pase, especialmente en los que son para romper líneas, pero no tanto para la salida de balón. No dispuso de regularidad la pasada campaña a causa de los problemas físicos, pero cuando estuvo disponible, Pellicer lo ubicó detrás del 'nueve'.

Ochoa tendrá ficha del primer equipo aunque no se ha anunciado por si finalmente se debe hacer uso de la misma para otro jugador. Tampoco sería para ocupar ese puesto, sino de medio punta o incluso extremo, las posiciones que ha ocupado cuando ha actuado con el primer equipo y que se adecúan a sus características.