¿Puede Ontiveros alistarse a última hora para el derbi ante el Málaga?

Javier Ontiveros, que parecía baja para el choque de mañana en La Rosaleda, reapareció ayer en el entrenamiento con un vendaje aparatoso en su rodilla ... derecha. El jugador, que sólo ha jugado 96 minutos esta campaña (con una asistencia ante el Leganés), repartidos en las dos primeras jornadas, no fue descartado aún por su entrenador, Gaizka Garitano. «A De la Rosa y Ontiveros podemos recuperarlos, pero no es claro todavía», dijo sobre el marbellí y excanterano malaguista y otro extremo de la plantilla.

Ontiveros regresó por primera vez a Martiricos como futbolista rival el 9 de marzo, y fue objeto de continuos silbidos cada vez que intervino en el encuentro, en el que no estuvo nada afortunado. Fue salir del campo en el minuto 79 y, poco después, llegar los dos goles de su equipo (los de Melendo y el también exmalaguista Matos) para el 0-2 final.

Ampliar Ontiveros, en el Cádiz-Málaga de la pasada campaña, en el que logró dos goles. AGENCIA LOF

Desde que Ontiveros dejó plantado al Málaga en el verano de 2021, cuando estaba pactado su fichaje por el entonces director deportivo, Manolo Gaspar, para irse a Osasuna, una oferta de Primera, la afición malaguista, que no le perdonó esta decisión, le ha puesto la cruz. Para colmo, el extremo marcó dos goles al Málaga en el derbi de la primera vuelta de la pasada campaña, en el Nuevo Mirandilla (2-2). Si en el primer tanto se contuvo algo en la celebración, en el segundo no tanto.

Hay que recordar que Ontiveros llegó al primer equipo malaguista en la 2015-16, y tras una primera cesión a mitad de la 2017-18, en el Valladolid, acabó convirtiéndose en uno de los pilares ofensivos del equipo, en especial en los 'play-off' de ascenso ante el Deportivo de la 2018-19. Marcó en Riazor el 1-2 provisional antes de la remontada local (4-2). Este fue el punto y aparte de la trayectoria de Ontiveros de malaguista, y quién sabe si el punto y final también. En la 2019-20 fue traspasado al Villarreal, donde jugó temporada y media en el primer equipo, y estuvo cedido en el Huesca, el Osasuna y el Fuenlabrada, antes de regresar dos campañas al filial del equipo castellonense y de recalar en el Cádiz.

Ampliar Ontiveros, objeto de continuas pitadas, después de ser sustituido el 9 de marzo en La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Ontiveros nunca había jugado en La Rosaleda como rival, hasta el choque de la última primavera. Antes volvió con el filial del Villarreal en la 2022-23, pero no saltó a jugar. «Le dije al Málaga que si me venía un equipo de Primera, lo iba a coger. Fue difícil porque también tenía muchas ganas de volver al Málaga, pero el corazón me decía que tenía que seguir jugando en Primera», dijo el extremo en una entrevista a este periódico explicando su plante meses más tarde.

Posteriormente, se sinceró a 'Relevo': «Al Málaga lo voy a llevar siempre en mi corazón. Me gustaría que pensaran de otra manera y no como me recibieron. A la gente de la casa le jode que le reciban así. Todo jugador hubiera hecho lo mismo. Yo sólo puedo pedir perdón y poco más. El malaguismo se lo tomó mal, pero ojalá se pase en el futuro».

El ascendiente de Ontiveros en el Cádiz es total: 10 goles y seis asistencias en la 2024-25, por lo que fue situado de medio punta por dentro, no como extremo, y esta Liga ya llevaba un pase de gol. Y todo ello a pesar de que en el tramo final de la campaña anterior fue a menos físcamente y sus cifras bajaron, con una sola asistencia desde la jornada vigésima séptima. En las tres últimas ni jugó.