Ontiveros, con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha, este viernes. CADIZ CF

¿Puede Ontiveros alistarse a última hora para el derbi ante el Málaga?

El marbellí, determinante en el Cádiz, era baja desde la segunda jornada, pero reapareció este viernes en el entrenamiento vendado en una rodilla

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:57

Javier Ontiveros, que parecía baja para el choque de mañana en La Rosaleda, reapareció ayer en el entrenamiento con un vendaje aparatoso en su rodilla ... derecha. El jugador, que sólo ha jugado 96 minutos esta campaña (con una asistencia ante el Leganés), repartidos en las dos primeras jornadas, no fue descartado aún por su entrenador, Gaizka Garitano. «A De la Rosa y Ontiveros podemos recuperarlos, pero no es claro todavía», dijo sobre el marbellí y excanterano malaguista y otro extremo de la plantilla.

