Oltra: «El Málaga llega muy bien y es un partido importante para ellos porque pueden dejar sentenciada la permanencia»

El experimentado entrenador José Luis Oltra fue el técnico elegido por la directiva del Eldense para sustituir a Dani Ponz en el banquillo azulgrana, con ... el objetivo de eludir el descenso. La labor de Oltra se hizo notar rápidamente en Elda, logrando acercarse a un sólo punto de la decimoctava posición, pero su equipo ha llegado al último tramo desfondado. Recibe este domingo (18.30 horas) al Málaga, que con un punto puede dejar cerrada la permanencia y hundir al Eldense, por lo que tuvo algunas palabras para el conjunto blanquiazul con motivo de la previa del encuentro.

Elogió al cuadro de Martiricos, señalando que «el Málaga llega muy bien a este partido, y para ellos también es un partido importante porque ellos pueden dejar sentenciada la permanencia. Va a ser un partido muy complicado. Es un muy buen equipo, con un muy buen entrenador que tiene experiencia. Muchos jugadores jóvenes, dinámicos, un equipo que aprieta arriba, tiene una presión tras pérdida buenísima. Es el equipo que más regatea, que más entradas hace. Es un equipo con mucha eficacia defensiva, defiende muy bien el área y lleva 16 porterías a cero».

Es consciente de la situación que atraviesa su equipo y de la importancia que tiene este duelo para los intereses del Eldense: «Sabemos que para nosotros es un 'todo o nada', ya no hay paños calientes y aquí lo único que vale es ganar o ganar porque ya no hay mucho margen. Todo lo que nos queda es a vida o muerte. En lo personal me siento fuerte, con ganas. A los jugadores les he visto bien esta semana, afectados por la situación pero el grado de compromiso de estos jugadores es alto», comentó el técnico valenciano.