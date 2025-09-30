Oficial: Larrubia amplía un año más su contrato, hasta 2028

El Málaga ha hecho oficial esta tarde lo que era ya de sobra conocido (y que este medio anunció el viernes), la ampliación de contrato ... de David Larrubia hasta 2028; es decir, un año más de lo que tenía comprometido hasta ahora, y lo hace con una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, realmente asequible para clubes de Primera División o de las grandes ligas europeas si su nivel sigue en crecimiento.

Con el paso de los meses el jugador se ha convertido en uno de los indiscutibles del once por su aportación ofensiva y defensiva, y pese a que puede mejorar aún en las cifras más importantes, las de goles y asistencias, está entre los mejores de Segunda en regates conseguidos y recuperaciones.

El canterano pone así la fecha de finalización de su contrato a la par de Alfonso Herrero, Moussa, Izan Merino, Rafa y Chupete, y con un año más están aún Carlos López y Adrián Niño (2029). El resto de jugadores de la plantilla acaba su vínculo con el equipo esta campaña o al final de la siguiente (2027).

This is a work of art 🎨 pic.twitter.com/8OP7nwG6YU — Málaga CF (@MalagaCF) September 30, 2025

A sus 23 años, criado en La Luz e internacional en categorías inferiores con la sub-17 y la sub-18, atesora 73 partidos en Primera RFEF y 51 en Segunda División, en la que ha marcado siete goles y ofrecido seis asistencias. En todo este proceso de ampliación de contrato, Larrubia dejó claro en público su interés de continuar en el Málaga. El jugador ofrecerá este miércoles al mediodía una rueda de prensa para valorar este acuerdo, en presencia del director deportivo, Loren Juarros.