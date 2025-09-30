Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia celebra un gol ante el Betis. ÑITO SALAS

Oficial: Larrubia amplía un año más su contrato, hasta 2028

El extremo malaguista tendrá ahora una cláusula de rescisión de 8 millones de euros, asequible en Primera y para clubes de las grandes ligas europeas, y analizará este miércoles el acuerdo en rueda de prensa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:09

El Málaga ha hecho oficial esta tarde lo que era ya de sobra conocido (y que este medio anunció el viernes), la ampliación de contrato ... de David Larrubia hasta 2028; es decir, un año más de lo que tenía comprometido hasta ahora, y lo hace con una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, realmente asequible para clubes de Primera División o de las grandes ligas europeas si su nivel sigue en crecimiento.

