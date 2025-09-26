Niño vuelve a entrenarse al margen y está prácticamente descartado para el domingo

La presencia de Adrián Niño en el encuentro frente al Burgos en El Plantío, a falta de las declaraciones de Pellicer en la rueda de ... prensa en unos minutos, está prácticamente descartada, después de que el delantero del Málaga volviera a entrenarse al margen en el interior de las instalaciones durante la mañana de este viernes.

Niño apuró todas sus opciones para disputar el derbi ante el Cádiz del pasado fin de semana, después de que no entrenara con el grupo dos días antes del partido por unas molestias en su tobillo izquierdo. El entrenador blanquiazul lo colocó en el once titular, pero tras sólo media hora de juego tuvo que ser sustituido porque no podía continuar.

La sesión de este viernes tuvo lugar en la azotea que se encuentra en el edificio adjunto al Anexo de La Rosaleda, en lo que fue un entrenamiento de una carga inferior debido a la intensa sesión del día anterior. Esta semana, el resto de entrenamientos fueron en La Academia, ya que el césped del estadio de Martiricos y el del Anexo están en proceso de resiembra, aprovechando los dos partidos a domicilio que juega el equipo blanquiazul.