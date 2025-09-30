Los nervios y las bajas crecen en el Málaga

Después de tres derrotas consecutivas en la Liga (ante Huesca, Cádiz y Burgos) crecen los nervios y las bajas en el Málaga, que aunque no ... se ve en una situación apurada en la clasificación (decimotercero) empieza a ver más cerca la zona de descenso (a dos puntos) y encara un calendario de lo más complicado, con tres de las plantillas con más potencial deportivo de la categoría como próximos rivales (Racing, Deportivo y Leganés).

Empieza a cundir el nerviosismo en el Málaga y uno de los síntomas fue la expulsión de Sergio Pellicer el domingo, al término del partido. El castellonense se quejaba de un penalti no pitado en un empujón de Grego Sierra a Montero. Pese a una pequeña tángana sin más consecuencias acto seguido, cuando los malaguistas reclamaron la acción, se botó un saque de esquina sin que antes la sala VOR (con López Toca al frente) solicitara al árbitro, Palencia Caballero, que detuviera el juego mientras se analizaba la acción polémica, que se produjo con apenas treinta segundos de añadido.

Galilea también protestó, y se dirigió de forma más vehemente al árbitro después del citado saque de esquina, lo que conllevó su segunda amarilla «por protestar de forma ostensible una decisión mía», como recoge el acta.

Más grave es lo que mostró el documento sobre la roja directa a Pellicer, «por dirigirse a mí tras la finalización del partido estando aún sobre el terreno de juego diciendo 'ya verás la locura que has montado'». Además, recoge también que «tras la finalización del encuentro y estando en el túnel de vestuarios ha continuado protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral». En el Málaga se teme más de un partido de sanción al técnico, en su cuarta expulsión en las dos etapas dirigiendo al equipo. No habrá alegaciones, porque no hay vídeos de prueba, y se aguardará al castigo para presentar recurso si este fuera severo.

En el Málaga no se oculta tampoco cierto malestar con esta acción no revisada y otra que pareció inadvertida en el segundo tiempo ante el Cádiz, una caída en el área rival de Rafa ante Diakite, que a su vez salió trastabillado de otra acción anterior y que incluso toca el balón con la mano (en su intento de apoyarse en el césped). Una acción compleja que no requirió al parecer una larga revisión desde el VAR, porque el juego continuó casi de inmediato.

A los nervios y el malestar en el Málaga se le suman las bajas, que no van a remitir en los Campos de Sport de El Sardinero. El equipo perderá entonces a Galilea por sanción, y eso obligará a priori a que juegue Recio de titular o a que Murillo recupere su plaza de central.

Ampliar El momento en el que Galilea ve la tarjeta roja. AGENCIA LOF

En el mejor de los casos el Málaga recuperará a Adrián Niño, si se repone de sus molestias en el tobillo izquierdo. El equipo regresó muy avanzada la madrugada de ayer, en torno a las cinco, en un largo viaje en autobús desde Burgos, con lo que se pospuso a este martes por la tarde el primer entrenamiento semanal, en el que habrá las primeras pistas acerca del estado de Niño. Además, es poco probable que Puga y Joaquín empiecen a ejercitarse. Se prevé una semana o dos más de recuperación de sendas lesiones musculares.

A ellos hay que sumar a Izan Merino, pese a que no jugó un solo minuto la noche del domingo en Chile en el España-Marruecos (0-2) del Mundial sub-20. Su suplencia se pudo deber a que aún no está repuesto de sus molestias en un tobillo, pero hay dieciocho jugadores de campo y participan un máximo de quince por encuentro.

Tampoco estarán Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa, lesionados de larga duración, de forma que el parte será de ocho o nueve ausencias (en función de Niño) y con Haitam ganando ritmo de competición, tras su reaparición en El Plantío más de un año después. La lista de problemas no puede justificar la mala racha del equipo, pero explica parcialmente el bache. No hay un solo equipo de Primera y Segunda tan golpeado por problemas físicos y disciplinarios en este comienzo de temporada. Aunque la plantilla del Málaga es extensa, Dorrio, cuyo fichaje se anunció el 28 de agosto, necesitó una larga puesta a punto, mayor incluso a la de Brasanac, también lejos de su cien por cien. Sus casos y el de Haitam reducen más el margen de maniobra.