Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secuencia de la expulsión de Pellicer el domingo en El Plantío, por una protesta al acabar el duelo. AGENCIA LOF

Los nervios y las bajas crecen en el Málaga

Las tarjetas rojas a Pellicer y Galilea del domingo en Burgos dejarán al equipo de nuevo con ocho ausencias en Santander, en el mejor de los casos, y sin su técnico en el banquillo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:03

Después de tres derrotas consecutivas en la Liga (ante Huesca, Cádiz y Burgos) crecen los nervios y las bajas en el Málaga, que aunque no ... se ve en una situación apurada en la clasificación (decimotercero) empieza a ver más cerca la zona de descenso (a dos puntos) y encara un calendario de lo más complicado, con tres de las plantillas con más potencial deportivo de la categoría como próximos rivales (Racing, Deportivo y Leganés).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los nervios y las bajas crecen en el Málaga

Los nervios y las bajas crecen en el Málaga