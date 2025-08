Javi Montero: 26 años y una amplísima carrera profesional

El documento de identidad de Francisco Javier Montero Rubio (Sevilla) indica que nació el 14 de enero de 1999 y que tiene 26 años, pero ... lo cierto es que su trayectoria, el número de camisetas vestidas y su impacto llevaría a pensar en un futbolista más veterano. O que vivió deprisa. El hispalense, que comenzó a jugar al fútbol en la Agrupación Deportiva Nervión y de cadete se incorporó al Atlético de Madrid (donde fue compañero de Joaquín en su crecimiento), llega al Málaga presumiendo de un enorme bagaje en España y el extranjero, habiendo jugado ya en cuatro países (también en Alemania, Portugal y Turquía) y siendo internacional una vez con la selección sub-21.

Las primeras sensaciones del aficionado sobre Montero llegaron de la Champions Youth, jugada de rojiblanco y de su ascenso al primer equipo, cuando entonces portaba unas gafas protectoras, consecuencia de un desprendimiento de retina tras un golpe que recibió a los 18 años.

En su debut con el primer equipo del Atlético llevaba gafas protectoras tras un desprendimiento de retina, y fue compañero de Joaquín en la cantera del cuadro 'colhonero'

Era la temporada 2018-19 y Simeone confió en este central zurdo con buena técnica y rápido (eso sí, sólo 1,80 metros) para 14 encuentros oficiales entre la Liga, Copa del Rey y Champions, donde debutó ante el Borussia Dortmund al lesionarse Giménez.

El club decidió cederlo al Deportivo la campaña siguiente (2019-20), en Segunda, donde jugó 30 partidos ligueros, 29 de titular, y en la posterior se fue también a préstamo al Besiktas, que lo acabó comprando por 750.000. En Turquía ganó Liga y Supercopa, y en el tramo final de la 2022-23 jugó cedido en el Hamburgo, entonces en Segunda, aunque el histórico club alemán acaba de regresar a la Bundesliga este verano.

Ampliar Montero, en un entrenamiento con el Racing. REAL RACING CLUB

Sin terminar de progresar todo lo esperado, Montero se fue al modesto Arouca, de la máxima categoría portuguesa, donde tuvo mucha continuidad (29 partidos) y eso le llevó de vuelta a España, a un Racing en el que protagonizó el pasado curso un gran inicio de campaña.

Una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, en un giro en la articulación en un entrenamiento a mediados de marzo, frenó su buen momento. No volvió a ser convocado por José Alberto López hasta finales de abril, pero pese a ser titular en 25 de las 28 primeras jornadas y ser elegido incluso en el once ideal de Segunda de la primera vuelta en algunos 'blogs', ya no volvió a vestirse de corto en la Liga ni en la fase de ascenso.

Tras ceder en semifinales de los 'play-off' el Racing ante el Mirandés (encajando siete goles en la eliminatoria), después de haber tenido diez puntos de ventaja sobre el tercer clasificado tras la decimoquinta jornada, en un arranque fulminante, el equipo se quedó sin subir sepultando la ilusión de su hinchada.

😡 La mujer de Montero, central del Racing, le ha dirigido este mensaje en Instagram a José Alberto: 'A una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto...'



👔 Y el técnico le responde en @partidazocope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6bjnDVd61y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 12, 2025

La mujer de Montero, Marta Bermúdez, escribió un mensaje en su perfil de Instagram que luego fue borrado y que se interpretó en contra de José Alberto por no alinear a su marido: «A una mala persona jamás le saldrán las cosas bien. Te lo mereces por traidor, falso, inepto y un sinfín de adjetivos». Posteriormente atribuyó estos comentarios como destinados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El propio José Alberto, un ex del Málaga, se defendió en los micrófonos de la COPE. «Evidentemente, me equivoco más de lo que me gustaría en decisiones que tomo, pero lo que tengo claro es que a nivel personal absolutamente nadie me puede decir nada», sostuv opara zanjar este tema. En todo caso, el zaguero, zurdo, lo que equilibra el listado de centrales del Málaga (también se maneja mejor con la izquierda Galilea), de desvinculó del Racing y encara en La Rosaleda una nueva etapa en su carrera, más cerca de casa.