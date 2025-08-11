Montero: «No vengo a tapar el hueco de Nelson, sino a que se hable sólo de mí»

Un tanto contenido y parco, quizás con algo de cautela seleccionando sus palabras, el central Javi Montero, quinto fichaje veraniego del Málaga, fue presentado oficialmente ... a los medios de comunicación. «Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de estar con el equipo y de pisar el campo ya, los problemas de rodilla están olvidados, y la verdad es que estuve muy a gusto el otro día», manifestó el zaguero hispalense tras esos 45 minutos de debut el sábado, en el marco del Trofeo Costa del Sol. A sus 26 años, ha firmado por un año con opción a otro, y a priori parte como teórico pilar de la zaga.

«Nelson hizo una buena temporada y le dio mucho al Málaga, pero yo vengo a dar lo mejor de mí y que se hable solo de Montero. No vengo a tapar el hueco de otro futbolista», proclamó, y no quiso pronunciarse aún sobre su futuro, acerca de si estaría dispuesto a cumplir un ciclo largo en el cuadro de Martiricos: «Acabo de llegar. Si estoy aquí es porque quiero, no he querido escuchar otras ofertas. Lo que venga después nunca se sabe. Estoy centrado en lo que tengo que estar y representar al Málaga de la mejor manera».

En cuanto a sus primeras sensaciones sobre el nuevo vestuario, dijo que «es un grupo que ya está hecho, porque llevan mucho tiempo juntos; ha sido muy ameno». Y se refirió a su pasado en la cantera del Atlético de Madrid con un malaguista, Joaquín: «La relación con él es de hace muchos años y fue al primero que se lo dije, y ya empezó a convencerme para que me viniera».

Además, Montero no quiso comparar este Málaga y el Racing de la pasada campaña. «En el Racing jugábamos muy arriba en la defensa, pero eso depende de cada equipo de cómo se trabaje. Pienso que el juego del Málaga es muy atractivo. Cuanto mejor estemos todos, irá mejor», argumentó.

Montero toca el balón en el césped de La Rosaleda tras su presentación. MARILÚ BÁEZ

Preguntado sobre las expectativas de que el Málaga progrese en relación a la campaña anterior y no pase apuros, manifestó: «El objetivo es intentar ganar cada partido y salir a competirlo. Después donde quedemos nunca se sabe, porque la competición es muy larga y dura, y nadie nos regalará nada. Tenemos que superarnos día a día y salir con la máxima exigencia».

"Me atraía el proyecto y aposté por ello y voy a dar todo por este club y lo mejor de mí"

Finalmente, sobre la negociación para su llegada rescindiendo su contrato, comentó: «Fue la voluntad de los dos clubes. Fue todo un conjunto y se dio el buen camino. Me atraía el proyecto y aposté por ello y voy a dar todo por este club y lo mejor de mí». Dicho esto, no polemizó con su marcha de Santander, envuelto en cierta polémica con el entrenador, José Alberto López, tras no reaparecer tras una lesión en el tramo final de la campaña: «Lo único que tengo que decir es dar las gracias al Racing por darme la oportunidad, porque puede volver a España».

También se pronunció el director deportivo malaguista, Loren Juarros, que acompañó a Montero y le dedicó estas palabras: «Gracias por la voluntad y la predisposición de llegar a un grupo muy cohesionado, con buenas expectativas y de ayudar a hacer crecer a este club. Tu suerte será la del Málaga».