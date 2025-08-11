Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loren Juarros y Montero, en la presentación del defensa este lunes. MARILÚ BÁEZ

Montero: «No vengo a tapar el hueco de Nelson, sino a que se hable sólo de mí»

El central, que ha firmado por una campaña con opción a otra, no se marca objetivos con el Málaga este curso: «El objetivo es intentar ganar cada partido y salir a competirlo, y después donde quedemos nunca se sabe»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:04

Un tanto contenido y parco, quizás con algo de cautela seleccionando sus palabras, el central Javi Montero, quinto fichaje veraniego del Málaga, fue presentado oficialmente ... a los medios de comunicación. «Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de estar con el equipo y de pisar el campo ya, los problemas de rodilla están olvidados, y la verdad es que estuve muy a gusto el otro día», manifestó el zaguero hispalense tras esos 45 minutos de debut el sábado, en el marco del Trofeo Costa del Sol. A sus 26 años, ha firmado por un año con opción a otro, y a priori parte como teórico pilar de la zaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero: «No vengo a tapar el hueco de Nelson, sino a que se hable sólo de mí»

Montero: «No vengo a tapar el hueco de Nelson, sino a que se hable sólo de mí»