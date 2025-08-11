Loren Juarros confirma que «no hay opciones avanzadas» aún en el fichaje del extremo

La norma tácita es no preguntar más que al jugador del Málaga que se presenta, pero el acompañamiento habitual del director deportivo, Loren Juarros, en ... estas citas obliga a los medios de comunicación a interesarse por otros aspectos de la planificación deportiva del equipo. Así las cosas, era inevitable abordar este lunes al burgalés acerca de cómo va ese último fichaje planteado, el de un extremo izquierdo.

«No hay opciones avanzadas. Hay opciones, pero no están avanzadas. Vamos a valorar bien las que hay antes de entrar a fondo. También está el tema económico, porque LaLiga ya te impone un límite salarial, y el club se impone otro también. Tenemos que encontrar el perfil de jugador que queremos en los parámetros que podemos, y seguiremos trabajando hasta el último día», sostuvo Loren en relación a un mercado que hay que recordar que concluirá el lunes 1 de septiembre, a las 24.00 horas, y eso siempre que no se recurra a un jugador sin contrato.

«Si no se dan las circunstancias ya conocéis el modelo y fundamentos de este club. Si no encontramos lo que queremos pensaremos que estamos bien y, si lo vemos, lo vamos a hacer»

Eso sí, Loren no descartó que no se pueda localizar a ese extremo que encaje en todos los parámetros requeridos, deportivos y económicos: «Si no se dan las circunstancias ya conocéis el modelo y fundamentos de este club. Si no encontramos lo que queremos pensaremos que estamos bien y, si lo vemos, lo vamos a hacer. Si podemos hacerlo mañana lo vamos a hacer. Si se puede hacer cuanto antes mejor, pero no es una premisa fundamental lo del tiempo».

Volviendo una y otra vez al mismo argumento el dirigente aclaró también que «la idea es analizar bien y repasar todo lo que tenemos controlado, porque tenemos alternativas en la zona de arriba con gente que puede jugar en muchas posiciones».

Respecto al fichaje de Montero, a priori una buena operación para el Málaga por la trayectoria acreditada por el sevillano de 26 años (ex del Atlético de Madrid, Besiktas, Hamburgo y Racing, entre otros), comentó: «Son circunstancias que se dan en el fútbol. Le quedaba un año de contrato, pero las relaciones con los agentes, esos contactos continuos que se dan, hacen que a veces se den situaciones con jugadores que parecen inalcanzables. Es tocar puertas y a veces te las abren, porque hay que ser osado y atrevido».