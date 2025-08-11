Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loren Juarros, este lunes. MARILÚ BÁEZ

Loren Juarros confirma que «no hay opciones avanzadas» aún en el fichaje del extremo

El director deportivo del Málaga alude una vez más al límite salarial y aclara que tratarán de cerrar esa última incorporación para esta temporada lo más pronto posible: «Si podemos mañana, lo vamos a hacer»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:39

La norma tácita es no preguntar más que al jugador del Málaga que se presenta, pero el acompañamiento habitual del director deportivo, Loren Juarros, en ... estas citas obliga a los medios de comunicación a interesarse por otros aspectos de la planificación deportiva del equipo. Así las cosas, era inevitable abordar este lunes al burgalés acerca de cómo va ese último fichaje planteado, el de un extremo izquierdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Loren Juarros confirma que «no hay opciones avanzadas» aún en el fichaje del extremo

Loren Juarros confirma que «no hay opciones avanzadas» aún en el fichaje del extremo