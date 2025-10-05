Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agencia Lof
Palco 17

¿Qué milonga nos van a contar ahora?

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El Málaga está ya en el abismo. Se veía venir, pero aquí estamos acostumbrados a todo. En ninguna otra gran capital de España los aficionados ( ... ni las autoridades) aguantarían la situación del club de La Rosaleda, que está hecho unos zorros, en manos de unos aficionados por mor de una Administración Judicial que en vez de salvar a la entidad la va a acabar ahogando. Es tremendo. No sólo no tenemos propiedad, además tenemos al peor director deportivo posible, y a las pruebas me remito. Loren Juarros se ha vuelto a equivocar este verano con unos fichajes sin sentido ni categoría, pero es que además nos vende las excusas más alucinantes del mundo, y lo hace ante el aplauso generalizados de los 'sí bwana', que no recomocen que tenemos mucho peor plantilla que el año pasado; la prueba está clara: ni Dotor, ni Darko Brasanac, ni Josué Dorrio, pese a las muchísimas bajas que tenía el equipo, jugaron inicialmente en Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué milonga nos van a contar ahora?

¿Qué milonga nos van a contar ahora?