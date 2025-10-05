¿Qué milonga nos van a contar ahora?

Comenta Compartir

El Málaga está ya en el abismo. Se veía venir, pero aquí estamos acostumbrados a todo. En ninguna otra gran capital de España los aficionados ( ... ni las autoridades) aguantarían la situación del club de La Rosaleda, que está hecho unos zorros, en manos de unos aficionados por mor de una Administración Judicial que en vez de salvar a la entidad la va a acabar ahogando. Es tremendo. No sólo no tenemos propiedad, además tenemos al peor director deportivo posible, y a las pruebas me remito. Loren Juarros se ha vuelto a equivocar este verano con unos fichajes sin sentido ni categoría, pero es que además nos vende las excusas más alucinantes del mundo, y lo hace ante el aplauso generalizados de los 'sí bwana', que no recomocen que tenemos mucho peor plantilla que el año pasado; la prueba está clara: ni Dotor, ni Darko Brasanac, ni Josué Dorrio, pese a las muchísimas bajas que tenía el equipo, jugaron inicialmente en Santander.

Eso explica el desastre de dejar que se hayan ido desde Roberto a Cordero pasando por Kevin y Manu Molina, al que echamos de menos mucho más de lo que parece. Repito, nos pueden contar las milongas que quieran que ya no se tragan. El Málaga, ahora mismo, con cuatro derrotas seguidas, sin hacer una jugada de mérito, está hundidol, sin liderazgo (los gestos de los malaguistas eran para llorar al terminar en El Sardinero). ¿Qué reacción necesita el equipo? ¿La solución es que se vaya Pellicer? (ojo, que no se le exime su culpa, la tiene y mucha)... La solución es que la intervención judicial cese, que termine la Administración Judicial, lo que conllevaría la salida de los responsables 'eventuales' actuales que, por cierto, van a hacerse eternos...Debacle en Santander. Otra derrota. Volverán las lamentaciones y las excusas. Loren Juarros seguirá equivocándose, y el equipo va directo al infierno. Por fallar ya hasta lo hace Alfonso Herrero. ¿Qué necesitamos? Una nueva propiedad, ilusión y una nueva dirección deportiva. Vamos camino al infierno. No es justo. ¡Dimitan todos!

