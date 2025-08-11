El mercado de Segunda División: todos los fichajes, a cinco días del inicio de la competición

Tras un inicio tímido antes de comenzar el mes de julio, el mercado de fichajes de Segunda División avanza viento en popa, con las plantillas ... muy ultimadas a cinco días del comienzo de la Liga (doble entrega el viernes, con el Burgos-Leonesa y el Valladolid-Ceuta). No obstante, todavía hay muchos equipos a expensas de uno o dos retoques y a la espera de cómo evoluciona el listado de descartes en las dos categorías profesionales o ligas foráneas y clubes que repiten aprietos, como el Mirandés.

En efecto, el club burgalés, que peleó por el ascenso hasta la final de los 'play-off' la pasada campaña, en la que llegó a estar en ventaja en el partido de vuelta, sigue con retraso en la planificación, casi tanto como al comenzar el pasado curso. A día de hoy el director deportivo, Alfredo Merino, ha concretado once fichajes, y sólo siguen dos futbolistas, los defensas Postigo y Juan Gutiérrez, de manera que hay trece efectivos disponibles para la competición solamente. Entre los once fichajes, todos menos el meta Palomares y el lateral Medrano son cesiones, y vuelven a predominar los filiales en el perfil de las incorporaciones. En todo caso, jugadores jóvenes, como Pica, Espí, Illescas, Iker Córdoba, Iker Varela, Pablo Pérez, Barea, Aarón Martín y un delantero uruguayo, el joven Petit (Betis), que tratará de repetir la buena experiencia con Panichelli, este verano traspasado por el Alavés al Estrasburgo por 16,5 millones.

El mercado ha dejado situaciones que invitan a pensar en una categoría muy dura para el Málaga. Para empezar, el Almería ha ingresado la friolera de 38,2 millones de euros por la venta de Luis Suárez (por 22,2 al Sporting de Portugal) y Pubill (16 invertidos por el Atlético de Madrid). Esto da idea del desequilibrio de fuerzas con el club de Martiricos, en el que los 400.000 euros de traspaso por Adrián Niño son la mayor apuesta en años.

Además, el Deportivo ha hecho otra apuesta muy firme con la renovación inesperada de Yeremay, que parecía ser 'carne' de un 'grande' de Primera o un club de la Premier League. Sin embargo, la entidad coruñesa ha logrado ampliar a 2030 el vínculo del extremo canario, su estrella, con una cláusula de rescisión de 30 millones y 1,5 millones de ficha anual.

Pese a que hay jugadores con proyección que dejan la categoría como Kofane, Sancris, Antoñito, Pubill, Luis Suárez, Alberto Reina, Lachuer o Gorrotxategui, hay fichajes estelares, como el del Pichichi de la última edición de la Liga griega, el canario Jefté, un trotamundos llegado del Panserraikos y que ha visto más veces puerta que estrellas del Panatinaikos, Olympiacos, AEK o PAOK. El elevado ingreso por Kofane, que se fue al Bayer Leverkusen por algo más de 5 millones, ha permitido una reinversión.

Asimismo regresan ilustres como Jesé y Jonathan Viera a Las Palmas, en la enésima etapa de este en el club canario, recién descendido, o el de Suso al Cádiz, al equipo de su tierra natal. El verano ha vuelto a evidenciar el uso singular de la IA por parte del Castellón en sus fichajes, con un lateral como Willmann llegado de la tercera categoría polaca, y cómo el Córdoba fue el más madrugador, con algunos nombres atractivos como Sergi Guardiola. Finalmente, el recién ascendido Andorra es el que más ha fichado (quince jugadores) y la Real Sociedad B y el Racing, los dos que menos, con dos.