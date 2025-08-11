Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yeremay, que ha renovado hasta 2030 por el Deportivo y tendrá una ficha en torno a 1,5 millones de euros por temporada. RC DEPORTIVO

El mercado de Segunda División: todos los fichajes, a cinco días del inicio de la competición

Al margen del Mirandés, con sólo 13 jugadores disponibles aún, las plantillas de los equipos entre ellas la del Málaga, están solamente a falta de pequeños retoques hasta el final del plazo, el lunes 1 de septiembre

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:38

Tras un inicio tímido antes de comenzar el mes de julio, el mercado de fichajes de Segunda División avanza viento en popa, con las plantillas ... muy ultimadas a cinco días del comienzo de la Liga (doble entrega el viernes, con el Burgos-Leonesa y el Valladolid-Ceuta). No obstante, todavía hay muchos equipos a expensas de uno o dos retoques y a la espera de cómo evoluciona el listado de descartes en las dos categorías profesionales o ligas foráneas y clubes que repiten aprietos, como el Mirandés.

