La malaguista Amor Leigh, con la selección española sub-19

Uno de los fichajes de la presente temporada, la guardameta de origen granadino Amor Leigh Martín, se concentrará con la selección española sub-19 la ... próxima semana, del lunes 6 al miércoles 8 de octubre, en unos entrenamientos en Alfaz del Pi (Alicante), tras conocerse la convocatoria de David Aznar.

La Sub-19 española, vigente campeona europea en su categoría, iniciará la preparación del próximo Campeonato de Europa de la categoría. La primera parada será la Ronda 1 del torneo. España, encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe, debutará frente a este último equipo el 26 de noviembre. El 29 se enfrentará a Bélgica, y el 2 de diciembre, a Alemania.

Por otro lado, el Málaga femenino visita este miércoles a las 17.30 horas, al Sporting de Huelva en los dieciseisavos de final de la Copa de la Reina, ronda que se vuelve a disputar a partido único. El cuadro entrenado por Héctor Díaz sorprendió en la criba anterior al Betis.