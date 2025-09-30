La malaguista Amor Leigh, con la selección española sub-19
La portera granadina, fichada este verano, llamada para unos entrenamientos en Alicante la próxima semana, y el equipo afronta este miércoles en Huelva los dieciseisavos de la Copa de la Reina
Málaga
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:27
Uno de los fichajes de la presente temporada, la guardameta de origen granadino Amor Leigh Martín, se concentrará con la selección española sub-19 la ... próxima semana, del lunes 6 al miércoles 8 de octubre, en unos entrenamientos en Alfaz del Pi (Alicante), tras conocerse la convocatoria de David Aznar.
La Sub-19 española, vigente campeona europea en su categoría, iniciará la preparación del próximo Campeonato de Europa de la categoría. La primera parada será la Ronda 1 del torneo. España, encuadrada en el Grupo A junto a Alemania, Bélgica e Islas Feroe, debutará frente a este último equipo el 26 de noviembre. El 29 se enfrentará a Bélgica, y el 2 de diciembre, a Alemania.
Por otro lado, el Málaga femenino visita este miércoles a las 17.30 horas, al Sporting de Huelva en los dieciseisavos de final de la Copa de la Reina, ronda que se vuelve a disputar a partido único. El cuadro entrenado por Héctor Díaz sorprendió en la criba anterior al Betis.
