El malagueño Joaquín, el nombre que suena con más fuerza para llegar este verano al Málaga

Jorge Garrido Málaga Domingo, 15 de junio 2025, 11:54

Por segundo verano consecutivo, no parece que sea un mercado estival de mucho movimiento en Martiricos (todo parece indicar que serán cinco refuerzos, uno menos ... que en el anterior). En estos momentos, Loren Juarros prioriza las salidas (ya se han producido varias, de los jugadores que acababan contrato) a las llegadas. Apenas suenan nombres, pero el que lo hace con más fuerza es el del malagueño y exblanquiazul Joaquín. El extremo viene de firmar su mejor temporada como profesional, en el Huesca, anotando siete goles y dando tres asistencias, si bien es cierto que no ha sido titular indiscutible para Antonio Hidalgo. El de Miraflores se encuentra sin equipo actualmente, ya que no renovó con el cuadro oscense, que estuvo luchando por acceder a los 'play-off' de ascenso a Primera hasta la penúltima jornada.

Dani Sánchez y Ramón, actuales miembros de la plantilla del Málaga, coincidieron con Joaquín estos días en Málaga, con motivo de las vacaciones estivales. El lateral malaguista reconoció en redes sociales estar ejerciendo de 'director deportivo' en la sombra y que trata de convencer a Muñoz de regresar al cuadro de La Rosaleda. «Dejen trabajar» fue el mensaje de Sánchez a un comentario de un aficionado que solicitaba que hablara con Joaquín para persuadirle. En su campaña a préstamo en el Málaga, la 2020-21 (la famosa temporada de las 18 fichas profesionales), Joaquín mostró un rendimiento irregular: marcó dos tantos y dio cuatro asistencias, pero tuvo también tramos de desconexión, habituales en los jugadores de banda. En aquel momento, Joaquín tenía apenas 21 años. Ahora volvería a Málaga con 26, más maduro y en el mejor momento de su carrera, lo que invita a pensar que rompería el famoso dicho de que 'segundas partes nunca fueron buenas'. El caso más reciente de un retorno al Málaga fue esta misma temporada con la vuelta de Rahmani, que llegaba avalado por su gran etapa anterior como blanquiazul (el mismo curso que Joaquín), con Pellicer como técnico también, pero que ha ofrecido un rendimiento sumamente decepcionante a su vuelta (no ha registrado ningún gol o asistencia en 23 partidos). Loren admitió que la posición de extremo es una que pretende reforzar sea como sea, principalmente por la falta de efectivos en estas demarcaciones. Joaquín es extremo izquierdo como posición 'natural', aunque es prácticamente ambidextro, e incluso ha jugado de medio punta con Antonio Hidalgo esta temporada.

