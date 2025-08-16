El uno a uno del Málaga-Eibar

Mandó sin parar a los defensas y siempre estuvo atento. Hizo una parada salvadora.

De los mejores en ataque al comienzo, pero con algunos problemas ... atrás. Pellicer lo relevó en el descanso.

7 5 Pastor

Fue de más a menos en un partido que se le complicó a los centrales con el gol.

7 7 Montero

Gran debut del central, mostrando sus cualidades y ofreciendo todos los registros de un buen defensa.

7 5 Víctor García

Empezó bien, pero bajó con el paso de los minutos.Al final fue relevado.

7 7 Larrubia

Pese a no marcar en esta ocasión, fue el gran referente del equipo, sobre todo en los peores momentos.

7 6 Izan Merino

Tuvo que multiplicarse tras la marcha de Luismi. Sigue su gran progresión y cuenta con la confianza de Pellicer.

7 6 Luismi

Comenzó como se esperaba: a tope, contundente y comprometido. Volvió a caer lesionado y se marchó pronto.

7 5 Dotor

Mezcló destellos de brillantez con otros menos llamativos. Necesario en el centro.

7 4 Lobete

Comenzó muy fuerte, muy activo, pero con el paso de los minutos se fue diluyendo.

7 8 Niño

Tuvo poca participación en la primera parte, pero resolvió de una forma brillante su ocasión para empatar.

7 6 Dani Lorenzo

Pasó por varias posiciones. Con hambre y muy fuerte.

7 4 Murillo

Sufrió también mucho atrás, y salió para defender.

7 6 Joaquín

Sorprendió su suplencia. Salió y mejoró al equipo.

7 6 Chupete

Buena actuación. Pudo marcar en varias ocasiones.

7 6 Dani Sánchez

Mostró otra vez sus condiciones en pocos minutos. Bien.

7 5 Rafa

Trabajo fuerte en la larga prolongación del partido.