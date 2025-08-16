El uno a uno del Málaga-Eibar
SUR puntúa a los jugadores blanquiazules en el primer partido de la temporada disputado en La Rosaleda
Sábado, 16 de agosto 2025, 23:53
77
Alfonso Herrero
Mandó sin parar a los defensas y siempre estuvo atento. Hizo una parada salvadora.
76
Puga
De los mejores en ataque al comienzo, pero con algunos problemas ... atrás. Pellicer lo relevó en el descanso.
75
Pastor
Fue de más a menos en un partido que se le complicó a los centrales con el gol.
77
Montero
Gran debut del central, mostrando sus cualidades y ofreciendo todos los registros de un buen defensa.
75
Víctor García
Empezó bien, pero bajó con el paso de los minutos.Al final fue relevado.
77
Larrubia
Pese a no marcar en esta ocasión, fue el gran referente del equipo, sobre todo en los peores momentos.
76
Izan Merino
Tuvo que multiplicarse tras la marcha de Luismi. Sigue su gran progresión y cuenta con la confianza de Pellicer.
76
Luismi
Comenzó como se esperaba: a tope, contundente y comprometido. Volvió a caer lesionado y se marchó pronto.
75
Dotor
Mezcló destellos de brillantez con otros menos llamativos. Necesario en el centro.
74
Lobete
Comenzó muy fuerte, muy activo, pero con el paso de los minutos se fue diluyendo.
78
Niño
Tuvo poca participación en la primera parte, pero resolvió de una forma brillante su ocasión para empatar.
76
Dani Lorenzo
Pasó por varias posiciones. Con hambre y muy fuerte.
74
Murillo
Sufrió también mucho atrás, y salió para defender.
76
Joaquín
Sorprendió su suplencia. Salió y mejoró al equipo.
76
Chupete
Buena actuación. Pudo marcar en varias ocasiones.
76
Dani Sánchez
Mostró otra vez sus condiciones en pocos minutos. Bien.
75
Rafa
Trabajo fuerte en la larga prolongación del partido.
