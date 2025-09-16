El Málaga, ante un tramo liguero de lo más exigente

Tras un sólido arranque a la competición, que se ha saldado con dos victorias (ambas por la mínima ante la Real B y Las Palmas ... en Gran Canaria), dos empates (frente a Eibar y Granada, los dos en casa) y una derrota (el pasado sábado en El Alcoraz por 1-0 en el último suspiro), que suponen 8 puntos de 15 posibles, el Málaga afronta ahora un tramo de cinco jornadas bastante exigente, lo que en el argot del ciclismo se denomina un 'Tourmalet'. A los dos duelos en casa frente al Cádiz y Deportivo, dos equipos en zona de ascenso o 'play-off' que se mantienen invictos, se suman tres salidas a campos a priori complicados (deberá visitar El Sardinero, El Plantío y Butarque), todo ello en un mes.

El primer enfrentamiento no es otro que el segundo derbi andaluz de la temporada, frente al Cádiz en La Rosaleda este domingo (18.30 horas). Fuera del terreno de juego, este partido ha sido declarado como de 'alto riesgo' debido al historial entre ambas aficiones. En lo meramente deportivo, el cuadro gaditano es uno de los equipos más en forma de la competición. Con tres triunfos y dos empates en estos cinco primeros compromisos, el conjunto amarillo parece haber recuperado el rumbo del que carecía durante gran parte de la pasada campaña, su primera de vuelta en Segunda tras varios años en la élite. Ocupa actualmente la cuarta plaza con 11 puntos, a sólo uno del líder, el Racing.

Vienen después dos partidos consecutivos a domicilio, el primero de ellos frente al Burgos en El Plantío. El feudo burgalés suele ser uno de los más difíciles de Segunda, especialmente por las habituales bajas temperaturas. En principio esto no será un inconveniente para los blanquiazules, pues será aún en septiembre (domingo 28 a las 16.15 horas), pero no deja de ser un campo complicado, en el que el cuadro malaguista sólo ha vencido en una ocasión. A pesar de las salidas en este mercado de verano de varias de sus principales figuras (Álex Sancris al Getafe o la del colombiano Arroyo hace tan sólo seis días al Rubin Kazan), continúa siendo un equipo muy competitivo, pero acusa cierta irregularidad durante los partidos.

Tras el partido en Burgos, el Málaga visitará El Sardinero, hogar del Racing de Santander, el actual líder, con 12 puntos. Acumulaba un pleno de victorias, pero sufrió su primera derrota el domingo ante la Cultural Leonesa, que apenas había sumado un punto en los cuatro primeros partidos. El conjunto que dirige José Alberto López ha vuelto a comenzar la Liga a gran nivel, y cuenta con un mayor potencial ofensivo que la pasada campaña, gracias a la llegada del punta Asier Villalibre o Arévalo (y siendo capaz de retener a Andrés Martín e Íñigo Vicente). Pero la temporada pasada el equipo cántabro se cayó durante la segunda vuelta, dado que no posee un plan 'B'.

Los próximos cinco partidos del Málaga Cádiz en La Rosaleda: El segundo derbi andaluz de la temporada. El cuadro amarillo ocupa la cuarta plaza con 11 puntos y sigue invicto.

Burgos en El Plantío: El feudo burgalés suele ser uno de los más complicados de la categoría. Octavo, suma los mismos puntos que el Málaga (8), pero con cuatro goles más a favor.

Racing en El Sardinero: El líder de la categoría, con cuatro victorias y una derrota, en su estadio ante la Cultural Leonesa, que no había ganado aún en Liga.

Deportivo en La Rosaleda: Uno de los equipos más en forma de Segunda. Es segundo con 11 puntos y se mantiene invicto.

Leganés en Butarque: No ha tenido un buen inicio a la competición, pero es un descendido de Primera. Es duodécimo con un punto menos que el Málaga.

El Málaga juega el segundo de los dos únicos partidos en casa de esta serie de compromisos frente al Deportivo el domingo 12 de octubre a las 21.00 horas. De la misma manera que el cuadro de Martiricos, el conjunto gallego logró salvarse con cierta holgura la pasada campaña, y ha confeccionado un proyecto ambicioso, con la intención de pelear desde ya por ascender. Su estrella, el extremo Yeremay, firmó una lucrativa extensión contractual y se ha quedado, desoyendo los cantos de sirena de varios clubes europeos de calado, como el Chelsea, el Sporting de Lisboa o el Como, que llegaron a ofrecer a la entidad coruñesa unos treinta millones por el canario. Llegó este verano a su banquillo el icono malaguista Antonio Hidalgo, avalado por su etapa en Huesca, y su equipo está practicando un buen fútbol. Ocupa actualmente la segunda plaza con 11 puntos, y es uno de los cuatro equipos de la categoría, junto con Valladolid, Cádiz y Leganés, que siguen invictos tras estas primera cinco jornadas.

Visita a un recién descendido de Primera

Por último, el Málaga jugará frente al Leganés en Butarque (fecha y hora aún por definir). No ha comenzado el campeonato de la mejor manera, todavía debe encontrarse en la categoría, pero el cuadro 'pepinero' no deja de ser un equipo recién descendido de Primera, sumando 40 puntos el pasado curso. Se ha visto obligado a desprenderse de muchos de sus grandes nombres de la pasada campaña, como Raba, Rosier o Neyou, pero aún conserva a jugadores de primer nivel como el malagueño Juan Cruz o Duk. Es de esperar que el conjunto madrileño se adapte y mejore para de nuevo postularse como un claro candidato al ascenso

El objetivo de los hombres de Pellicer pasa por hacerse fuerte en casa, en dos duelos que se prevé que sean dos de las mejores entradas de público de la temporada en La Rosaleda por la entidad de los rivales, y luchar por puntuar en los tres envites a domicilio. Salir de este tramo liguero empinado con una cifra que ronde la mitad de los puntos que hay en juego sería muy positivo para el Málaga, aunque no cabe duda de que será una ardua tarea. Para afrontar esta serie de encuentros, espera recuperar algún efectivo (y no perder a nadie más).