Los jugadores del Málaga y de Las Palmas aguardan a la revisión desde la Sala VOR de una jugada polémica. AGENCIA LOF

El Málaga, ante un tramo liguero de lo más exigente

Afronta una serie de cinco partidos ante equipos que están todos entre los doce primeros, con tres de los duelos a domicilio en campos complicados (El Plantío, El Sardinero y Butarque)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:29

Tras un sólido arranque a la competición, que se ha saldado con dos victorias (ambas por la mínima ante la Real B y Las Palmas ... en Gran Canaria), dos empates (frente a Eibar y Granada, los dos en casa) y una derrota (el pasado sábado en El Alcoraz por 1-0 en el último suspiro), que suponen 8 puntos de 15 posibles, el Málaga afronta ahora un tramo de cinco jornadas bastante exigente, lo que en el argot del ciclismo se denomina un 'Tourmalet'. A los dos duelos en casa frente al Cádiz y Deportivo, dos equipos en zona de ascenso o 'play-off' que se mantienen invictos, se suman tres salidas a campos a priori complicados (deberá visitar El Sardinero, El Plantío y Butarque), todo ello en un mes.

