El Fondo Sur de La Rosaleda, durante el partido frente al Cádiz. Marilú Báez

El Málaga-Cádiz, el partido que más insultos registró de LaLiga la pasada jornada

El club ya pidió hace dos semanas a su afición que frenara con los cánticos y gritos ofensivos ante la propuesta de sanción de 100.000 euros que recibió recientemente por los acaecidos la temporada pasada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:57

El derbi andaluz entre el Málaga y el Cádiz del pasado domingo en La Rosaleda (0-1) fue el encuentro que registró más insultos y ... cánticos ofensivos en Primera y Segunda División la pasada jornada. Un informador de LaLiga (hay uno en cada campo de fútbol) anota los insultos que escucha en el campo, y notifica al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia.

