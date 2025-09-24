El Málaga-Cádiz, el partido que más insultos registró de LaLiga la pasada jornada
El club ya pidió hace dos semanas a su afición que frenara con los cánticos y gritos ofensivos ante la propuesta de sanción de 100.000 euros que recibió recientemente por los acaecidos la temporada pasada
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:57
El derbi andaluz entre el Málaga y el Cádiz del pasado domingo en La Rosaleda (0-1) fue el encuentro que registró más insultos y ... cánticos ofensivos en Primera y Segunda División la pasada jornada. Un informador de LaLiga (hay uno en cada campo de fútbol) anota los insultos que escucha en el campo, y notifica al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia.
El @MalagaCF vs @Cadiz_CF fue el partido de toda LaLiga con mayor número de denuncias de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia por cánticos que que inciten a la violencia. pic.twitter.com/ICtqQA1nj3— GRADA B pro (@GradaBpro) September 24, 2025
Esta persona recogió nueve instancias de insultos: en el minuto 10 y 53, «Puta Cádiz, oé» (también se oyó el cántico opuesto por parte de la afición visitante, pero este no quedó registrado); en el minuto 13, «Gaditanos, hijos de puta»; en el 43 y el 63, «písalo, písalo»; en el 66 y 74, «eh, cabrón» y en el 73, «árbitro valiente, valiente hijo de puta».
Es importante recordar que hace tan sólo dos semanas, unas horas antes del Málaga-Granada de hace un par de jornadas, el club de Martiricos pidió a sus aficionados que no insultaran o profirieran cánticos de esta índole, ante la propuesta de sanción de 100.000 euros a la que se enfrenta por todo lo acontecido la temporada pasada en este asunto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.