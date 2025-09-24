El Málaga-Cádiz, el partido que más insultos registró de LaLiga la pasada jornada

El derbi andaluz entre el Málaga y el Cádiz del pasado domingo en La Rosaleda (0-1) fue el encuentro que registró más insultos y ... cánticos ofensivos en Primera y Segunda División la pasada jornada. Un informador de LaLiga (hay uno en cada campo de fútbol) anota los insultos que escucha en el campo, y notifica al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia.

El @MalagaCF vs @Cadiz_CF fue el partido de toda LaLiga con mayor número de denuncias de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia por cánticos que que inciten a la violencia. pic.twitter.com/ICtqQA1nj3 — GRADA B pro (@GradaBpro) September 24, 2025

Esta persona recogió nueve instancias de insultos: en el minuto 10 y 53, «Puta Cádiz, oé» (también se oyó el cántico opuesto por parte de la afición visitante, pero este no quedó registrado); en el minuto 13, «Gaditanos, hijos de puta»; en el 43 y el 63, «písalo, písalo»; en el 66 y 74, «eh, cabrón» y en el 73, «árbitro valiente, valiente hijo de puta».

Es importante recordar que hace tan sólo dos semanas, unas horas antes del Málaga-Granada de hace un par de jornadas, el club de Martiricos pidió a sus aficionados que no insultaran o profirieran cánticos de esta índole, ante la propuesta de sanción de 100.000 euros a la que se enfrenta por todo lo acontecido la temporada pasada en este asunto.