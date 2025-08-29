El Málaga visita este domingo un futuro estadio mundialista

El Málaga visitara este domingo (19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) uno de los estadios pendiente de su reforma para el Mundial de fútbol de ... 2030, el Gran Canaria. El hecho coincide con la decepción importante vivida hace unas semanas en la capital costasoleña cuando las instituciones descartaron que La Rosaleda vaya a a ser ampliada para albergar la gran cita.

El de Las Palmas, Riazor y La Romareda en Zaragoza son ahora los recintos con reformas más importantes pendientes cara a este evento, porque el nuevo Spotify Camp Nou encara ya un tramo final de los trabajos (a falta de un anillo superior) y el resto de estadios están ultimados. Eso sí, la RFEF ha de seleccionar la sede que sucede a Málaga, que podría ser Vigo (Balaídos está en obras) o Valencia.

En cuanto al Estadio Gran Canaria, en donde va a jugar el Málaga este fin de semana, el Cabildo ya ha abierto el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que llevará a cabo la primera fase de las obras. El total de los trabajos a asciende a 101 millones, y el proyecto arquitectónico seleccionado (entre cerca de una decena de propuestas) se denomina 'La Nube', de la empresa L35, que es la que se ha encargado del diseño de la reforma del Santiago Bernabéu.

Panorámica actual del Estadio Gran Canaria. SUR

La demolición de la infraestructura afectará a 3.360,45 meros cuadradops de los 5.994,20 de superficie construida y se ejecutará mediante técnicas controladas, utilizando maquinaria especializada, lo que va a permitir que Las Palmas pueda seguir jugando en este recinto hasta el fin de los trabajos de reforma. Lo primero que se hará es demoler una torre entre las Gradas Naciente y Sur.

Con la remodelación el estadio va a pasar de poco más de 30.000 butacas a un aforo para 44.484 espectadores, en consonancia con lo que exige la FIFA para poder albergar una cita de la importancia de un Mundial.