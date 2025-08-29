Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del Estadio Gran Canaria tras la reforma prevista. SUR

El Málaga visita este domingo un futuro estadio mundialista

Las obras de demolición de zonas del Gran Canaria comenzarán en breve para una remodelación presupuestada en 101 millones y que no exigirá a Las Palmas que se tenga que trasladar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:21

El Málaga visitara este domingo (19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) uno de los estadios pendiente de su reforma para el Mundial de fútbol de ... 2030, el Gran Canaria. El hecho coincide con la decepción importante vivida hace unas semanas en la capital costasoleña cuando las instituciones descartaron que La Rosaleda vaya a a ser ampliada para albergar la gran cita.

