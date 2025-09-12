Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recio, que repite en una convocatoria por segunda jornada consecutiva. SALVADOR SALAS

El Málaga viaja a Huesca con ocho bajas en sus filas

A las ausencias conocidas de Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor, se le han sumado esta semana las de Puga, Dani Sánchez, Izan Merino y Dorrio, mientras que Rafita, Haitam y Niño son novedades

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00

El Málaga partió este viernes por la tarde a Huesca (en AVE a Zaragoza, y luego en autobús hasta el destino) con ocho bajas, una ... cifra llamativa a estas alturas de temporada en Segunda División. A las ausencias ya conocidas de Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor se le han sumado esta semana las de Puga (lesión muscular sufrida en el último partido, con plazo en torno a un mes), Izan Merino (torcedura en el tobillo izquierdo), Dani Sánchez (virus gastrointestinal) y Dorrio (virus), este el último en caer, porque el jueves se ejercitó con normalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  6. 6

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  7. 7 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  10. 10 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga viaja a Huesca con ocho bajas en sus filas

El Málaga viaja a Huesca con ocho bajas en sus filas