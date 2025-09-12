El Málaga viaja a Huesca con ocho bajas en sus filas

El Málaga partió este viernes por la tarde a Huesca (en AVE a Zaragoza, y luego en autobús hasta el destino) con ocho bajas, una ... cifra llamativa a estas alturas de temporada en Segunda División. A las ausencias ya conocidas de Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor se le han sumado esta semana las de Puga (lesión muscular sufrida en el último partido, con plazo en torno a un mes), Izan Merino (torcedura en el tobillo izquierdo), Dani Sánchez (virus gastrointestinal) y Dorrio (virus), este el último en caer, porque el jueves se ejercitó con normalidad.

Las novedades son el lateral derecho del filial Rafita, para cubrir la ausencia de Puga; Adrián Niño, ya de vuelta de concentrarse con la selección española sub-21, y Haitam, que regresa a una citación un año después, pero que todavía está lejos de su mejor forma. Recio y Brasanac repiten, tras estrenarse en la lista ante el Granada.

Así las cosas, el técnico, Sergio Pellicer, ha convocado a 22 jugadores, y se mide a un Huesca con las bajas de Dani Ojeda, Javi Mier y el sancionado Sergi Enrich. El equipo pernoctará en Zaragoza este sábado tras el partido, y regresará el domingo.