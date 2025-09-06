El Málaga trata de frenar los insultos en La Rosaleda

El Málaga lanzó un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo a la parroquia blanquiazul que no insulten o profieran cánticos ofensivos (en especial ... los que se dirigen hacia el árbitro) debido a la amenaza de una sanción económica. El club malaguista admite que se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000 euros por todos los partidos de la temporada pasada, en el que fue el equipo que más propuestas de sanción por insultos o cánticos ofensivos recibió de todo el fútbol profesional español.

«Cánticos ofensivos como 'Ehh, cabr** o 'Árbitro valiente, valiente hijo de pu**, entre otros, son duramente sancionados por la RFEF. La Entidad se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000 euros por la temporada 2024-25. Esto supone un grave perjuicio para el Málaga, por lo que rogamos la colaboración de todos los aficionados que acudan al encuentro. El Málaga CF puede presumir de tener un ambiente único en el fútbol español, pero es responsabilidad de todos ser ejemplo también en esto», rezaba el comunicado del club de Martiricos.

Desde el primer partido de Liga, al Málaga ya le fue abierto un expediente sancionador por actos de este tipo. Estos, como describía LaLiga en los escritos que realiza tras cada jornada de Primera y Segunda División, comentaba que «en los minutos 46, 73, 87, 88 y 94 se entonó el cántico 'Eh, cabrón' durante, aproximadamente, cinco segundos desde los sectores 112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230 de la grada de Fondo Sur. Se trata de un cántico dirigido al portero visitante, en este caso a Magunagoitia, al efectuar un saque de portería. Además, se recoge el cántico 'Árbitro valiente, valiente hijo de puta' en el minuto 55 durante 10 segundos procedente de los mismos sectores de la grada de Fondo Sur». Los cánticos hacia el colegiado se produjeron porque no detuvo el juego cuando varios aficionados, a causa de las altas temperaturas, padecieron desmayos.