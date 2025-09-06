Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Málaga muestra un mosaico en el último partido de la temporada pasada. Ñito Salas

El Málaga trata de frenar los insultos en La Rosaleda

El club se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000 por todo lo acontecido en el estadio la temporada pasada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:20

El Málaga lanzó un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo a la parroquia blanquiazul que no insulten o profieran cánticos ofensivos (en especial ... los que se dirigen hacia el árbitro) debido a la amenaza de una sanción económica. El club malaguista admite que se enfrenta a una propuesta de sanción de más de 100.000 euros por todos los partidos de la temporada pasada, en el que fue el equipo que más propuestas de sanción por insultos o cánticos ofensivos recibió de todo el fútbol profesional español.

