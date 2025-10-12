Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aficionados del Málaga que se desplazaron a Leganés en el último enfrentamiento de estos equipos en Butarque, en la temporada 2022-23. AGENCIA LOF

El Málaga sortea 250 entradas para el partido en Leganés

Sólo pueden participar abonados y poseedores del carné malaguista; fuera de la zona visitante, cualquier aficionado blanquiazul deberá abonar 57 euros por un 'pack' indivisible de dos encuentros

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:53

Comenta

El Málaga abrió este domingo a las 10.00 horas el proceso de sorteo de las 250 entradas que le fueron entregadas por el Leganés ... para el duelo de la semana que viene en Butarque (domingo 19, 14.00 horas). Los abonados y poseedores de un carné malaguista podrán participar en este sorteo, cuyo plazo finaliza el martes 14 a las 10.00. Los ganadores podrán adquirir dos localidades (la persona acompañante también deberá ser socio) a un precio de 20 euros.

