El Málaga sortea 250 entradas para el partido en Leganés
Sólo pueden participar abonados y poseedores del carné malaguista; fuera de la zona visitante, cualquier aficionado blanquiazul deberá abonar 57 euros por un 'pack' indivisible de dos encuentros
Málaga
Domingo, 12 de octubre 2025, 11:53
El Málaga abrió este domingo a las 10.00 horas el proceso de sorteo de las 250 entradas que le fueron entregadas por el Leganés ... para el duelo de la semana que viene en Butarque (domingo 19, 14.00 horas). Los abonados y poseedores de un carné malaguista podrán participar en este sorteo, cuyo plazo finaliza el martes 14 a las 10.00. Los ganadores podrán adquirir dos localidades (la persona acompañante también deberá ser socio) a un precio de 20 euros.
Al tratarse de un estadio de poca capacidad (12.454 espectadores), el club 'pepinero' no ofreció más entradas. Los demás malaguistas que deseen acudir al encuentro (fuera de la zona visitante), ya sea porque no tuvieron suerte en el sorteo o vivan en Madrid (hay una gran cantidad de malagueños en la capital española por diversos motivos) o quieran desplazarse, deberán pagar 57 euros, ya que el club madrileño creó un 'pack' de entradas para dos partidos (el del Málaga y el Burgos) que es indivisible.
