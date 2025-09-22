El Málaga regresa a la Ciudad Deportiva ante la resiembra en La Rosaleda

El Málaga se ha ejercitado este lunes en la Ciudad Deportiva de Arraijanal, adonde se ha tenido que trasladar debido al proceso de resiembra en ... La Rosaleda, que se está desarrollando tanto en el campo principal como en el Anexo.

En este último los trabajos comenzaron la semana anterior, pero la muda ha empezado ya en el terreno de juego del estadio, un procedimiento habitual al final del verano y el comienzo del otoño. De hecho, ya se pudo apreciar en el derbi ante el Cádiz que el césped no se encontraba en el impecable estado de revista de los últimos tiempos, con zonas secas.

La plantilla desarrolló un entrenamiento habitual postpartido, con trabajo de recuperación para los titulares ante el Cádiz, y este martes habrá descanso antes de empezar ya a preparar la visita al Burgos del domingo (16.15 horas), de la séptima jornada liguera.

El equipo sufrió la ausencia de Izan Merino, que se ha marchado a Madrid para concentrarse con la selección española sub-20. Durante los próximos días se espera que Adrián Niño se vaya recuperando de sus molestias en el tobillo izquierdo cara a la cita del domingo.