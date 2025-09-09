Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los malaguistas celebran un gol ante el Granada. MARILÚ BÁEZ

¿Cuánto hace que el Málaga no ocupa puestos de 'play-off' de ascenso a Primera División?

El equipo es sexto en la tabla después de sólo cuatro jornadas celebradas, algo que no sucedía desde hace exactamente cuatro años

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:33

El Málaga cerró la jornada cuarta en Segunda en la sexta posición (con 8 puntos e invicto), después de la derrota el lunes del Andorra ( ... 2-0 en Eibar), que le impidió rebasar a los blanquiazules. De esta forma, se produce un hecho que sólo cabe calificar aún de simbólico, que es que el cuadro de Martiricos está en puestos de 'play-off' de ascenso a Primera División,

