¿Cuánto hace que el Málaga no ocupa puestos de 'play-off' de ascenso a Primera División?

El Málaga cerró la jornada cuarta en Segunda en la sexta posición (con 8 puntos e invicto), después de la derrota el lunes del Andorra ( ... 2-0 en Eibar), que le impidió rebasar a los blanquiazules. De esta forma, se produce un hecho que sólo cabe calificar aún de simbólico, que es que el cuadro de Martiricos está en puestos de 'play-off' de ascenso a Primera División,

La pregunta inmediata que se puede hacer el aficionado es desde cuándo no disfrutaba de este lugar destacado el equipo. Y la respuesta es que esta semana se cumple precisamente el cuarto aniversario. Ha habido que esperar mucho para ver de nuevo al Málaga en una zona alta de la clasificación, pero todo hay que relativizarlo, porque queda muchísima competición regular todavía: 38 partidos y 114 puntos en juego.

Hay que remontarse al final de la jornada quinta en la temporada 2021-22, con José Alberto López al frente del equipo, luego relevado en la vigésima quinta por Natxo González. El equipo acabó lejos del objetivo, pero soñaba aún en ese tramo de mitad de septiembre. Lo que vino después ha sido una caída continúa hasta que la curva giró hacia arriba de nuevo tras el gol de Antoñito el 22 de junio de 2024.

En el resto de la temporada 2021-22 el Málaga se acercó algo a las seis primeras posiciones en el tramo intermedio del torneo, pero acabó decimoctavo, y pese a refuerzos que parecían estelares descendió en la 2022-23, en una campaña nefasta, siempre en las cloacas de la tabla. Tras el ascenso en los 'play-off' en la 2023-24 en Primera RFEF, llegó una 2024-25 en la que el Málaga cuajó una buena primera vuelta, pero la acabó décimo, a cinco puntos del sexto. Y empezó entonces un declive hasta cierta reacción final (terminó decimosexto).