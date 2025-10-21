Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Einar Galilea, en el partido que el Málaga disputó el domingo en Butarque. Agencia LOF

El Málaga, un proyecto deportivo que no funciona lejos de casa

El equipo apenas ha ganado tres de sus últimos 26 encuentros disputados fuera de La Rosaleda, como visitante, en Segunda

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 18:25

Comenta

La trayectoria más reciente del Málaga, a medio y corto plazo, cuenta con un matiz y una característica muy significativa. Que ilustra con nitidez la ... delicada situación deportiva que el primer equipo atraviesa. De los últimos 26 encuentros disputados lejos de La Rosaleda en Segunda, el equipo de Martiricos sólo ha ganado tres, que serían 27 envites (uno más) si se cuenta el fiasco copero ante el Estepona, que se disputó en octubre del año pasado en La Línea de la Concepción. Es decir, en la totalidad de la pasada campaña y en la que va de esta, las huestes de Pellicer apenas han gana dos en el pasado curso y uno en lo que va del actual.

