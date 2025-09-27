El Málaga presenta su campaña 'Sumemos juntos'

La Ciudad Deportiva de Arraijanal fue el punto de encuentro, este jueves por la tarde, de un acto que volvió a poner en el centro ... al fútbol base malagueño. La Academia y la Fundación del Málaga presentaron, ante 55 clubes de la provincia (los que han firmado el convenio marco), dos ejes fundamentales para la temporada: el calendario de actividades académicas y la campaña 'Sumemos Juntos'.

La cita contó con una amplia comitiva malaguista, encabezada por el administrador judicial del club, José María Muñoz; el director general, Kike Pérez; el director deportivo, Loren Juarros; el consejero consultivo Abdallah Ben Barek, y el embajador del club Jesús Gámez. Por parte de La Academia participaron el responsable de administración, Carlos Dávila, y el coordinador de Fútbol 7,Guillermo Bárcena; mientras que la Fundación contó con la presencia de Basti y Lucía Cereto, responsables del área social.

Ampliar Una intervención del director general del Málaga, Kike Pérez, en el acto. MALAGACF

También asistieron autoridades como el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Ramírez; la coordinadora del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga, Alba Ortiz; el director de Deportes de la Diputación Provincial, Javier Díaz; el concejal de Deportes, Borja Vivas; y Lucia Torres, de la Real Federación Andaluza de Fútbol. El Málaga, a través de sus áreas formativas y sociales, trata de reforzar su compromiso con el tejido deportivo de la provincia y con el futuro del fútbol base malagueño.

'Sumemos Juntos' surge como respuesta a realidades que ponen en riesgo el desarrollo del deporte en edades tempranas: la presión excesiva desde las gradas, la competitividad desmedida o la pérdida de valores que lleva a muchos niños y niñas a abandonar.

La iniciativa recorrerá la temporada a través de cinco fases temáticas: los valores que nos unen, para ellos sólo es un juego, hábitos saludables, inclusión y respeto, y 'fair play', con talleres, charlas, guías prácticas, contenido audiovisual y una firme apuesta por la comunicación digital, siempre con la implicación activa de clubes, familias, entrenadores, directivos y árbitros.

El mensaje es claro: el fútbol base debe ser un lugar donde aprender, disfrutar y crecer. Y ese objetivo solo será posible si todos suman. La Academia MCF ha diseñado un completo calendario de actividades que acompañará a los clubes durante toda la temporada. Entre los contenidos previstos destacan jornadas de optimización del entrenamiento y preparación física en clubes no profesionales, formaciones sobre nutrición y prevención de lesiones, así como talleres de comunicación y lenguaje corporal del entrenador.

También se abordarán temas estratégicos como la planificación de una temporada, el modelo de 'scouting' en la Academia o la explotación del marketing en el ámbito del fútbol base. A todo ello se suman actividades educativas y de promoción de valores, con torneos específicos en las categorías más tempranas y masterclass de los diferentes equipos del club.