Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Málaga, con Izan Merino en el centro, en La Rosaleda este jueves. SALVADOR SALAS

El Málaga prepara en La Rosaleda el partido contra el filial de la Real

Pellicer dispone de su plantilla habitual, con las cinco ausencias que serán habituales a partir de ahora con la importante lesión de Luismi

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:16

El Málaga vuelve a entrenarse en La Rosaleda. La plantilla blanquiazul, como ya hizo un día la semana anterior, se ejercitó este jueves en el ... campo principal de Martiricos para preparar el compromiso del domingo contra el filial de la Real Sociedad, que se celebrará en La Rosaleda a partir de las 21.30 horas. Será el segundo encuentro de la temporada tras el debut de los blanquiazules el sábado anterior contra el Eibar, también en casa, con el resultado final de empate (1-1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  6. 6 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  9. 9 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga
  10. 10 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga prepara en La Rosaleda el partido contra el filial de la Real

El Málaga prepara en La Rosaleda el partido contra el filial de la Real