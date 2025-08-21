El Málaga prepara en La Rosaleda el partido contra el filial de la Real

El Málaga vuelve a entrenarse en La Rosaleda. La plantilla blanquiazul, como ya hizo un día la semana anterior, se ejercitó este jueves en el ... campo principal de Martiricos para preparar el compromiso del domingo contra el filial de la Real Sociedad, que se celebrará en La Rosaleda a partir de las 21.30 horas. Será el segundo encuentro de la temporada tras el debut de los blanquiazules el sábado anterior contra el Eibar, también en casa, con el resultado final de empate (1-1).

Sergio Pellicer tendrá que recomponer el centro del campo por la ausencia de Luismi (tiene cinco bajas). Dispone de suficientes jugadores para esa zona de la medular, si bien no con las mismas características del gaditano. El técnico seguramente contará con el joven Izan Merino para suplir al 'pivote' lesionado, dándole entrada a otro centrocampista.

El entrenador del conjunto blanquiazul pretende amarrar, en la medida de lo posible, el primer triunfo de la temporada en este compromiso del domingo tras el comienzo liguero con dos partidos consecutivos en su estadio, con el público a favor.