El Málaga, contra la tradición ante el Cádiz

El historial de los Málaga-Cádiz sigue decantado para el cuadro amarillo, en especial en la etapa del cuadro de Martiricos con sus actuales siglas, ... porque de los nueve precedentes ligueros únicamente ha sido capaz de ganar en tres de ellos, frente a dos empates y cuatro derrotas. El choque de este domingo (18.30 horas) puede dar pie a un giro en la tendencia para revertir esta rivalidad.

De hecho, el último duelo, el 9 de marzo, dejó muy mal recuerdo entre la afición malaguista. Marcado por la lluvia, el Cádiz se lo llevó con dos goles en el tramo final del partido, obra de Melendo y de Matos, pero el lateral, exjugador del Málaga fue determinante con su entrada al campo con una asistencia y un gol.

El balance es de tres triunfos, pero sólo uno en este siglo, dos empates y cuatro derrotas ante el Cádiz en la competición liguera

También hubo derrota (1-2) en el cruce anterior, de nuevo en Segunda y en la jornada undécima de la campaña 2019-20. El gol de Antoñín fue tardío, porque antes habían marcado el 'Choco' Lozano y Caye Quintana, que justo en la siguiente temporada se vino al Málaga.

Así las cosas, la última victoria local en este derbi fue en la 2018-19, con un gol del defensa uruguayo Ricca. Fue el 14 de diciembre de 2018, de forma que han transcurrido ya casi siete años. Muñiz estaba al frente del equipo, en la primera campaña del ciclo actual del Málaga sin fútbol de Primera. Los otros triunfos de los blanquiazules fueron en el siglo pasado, un 2-0 (goles de Basti y Manolo) en la Liga 1997-98, en Segunda B, y un 1-0 (tanto de Sousa) en la 1995-96 en la misma categoría.

El resto de marcadores fueron más o menos adversos: un 0-0 en Segunda en la 2007-08, un 1-1 en la 2006-07 en la misma categoría, un 0-2 (dos tantos del 'Cacique' Medina) en Primera en la 2005-06, y un 1-2 en Segunda B en la 1996-97, con tantos de Chico y Cárcel para los amarillos.