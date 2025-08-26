El Málaga pone a la venta para los abonados las entradas para el derbi frente al Granada

El Málaga anunció que ya están a la venta para sus 26.600 abonados y los 17.000 que se encuentran en lista de espera ... las entradas para su próximo partido como local, el derbi regional ante el Granada, el sábado 6 de septiembre a las 21.00 horas (Canal Sur lo emitirá en abierto), el primero del curso para los hombres de Pellicer. Los abonados disponen de un 10 por ciento de descuento en la adquisición de dos entradas, pudiendo comprar hasta seis localidades de una tacada. El 1 de septiembre se permitirá la venta para el público general.

El Granada ha tenido un inicio liguero decepcionante: cayó en su estreno frente al Deportivo (1-3) y fue goleado de nuevo en Ipurua por el Eibar (3-0). Para inscribir a sus fichajes, se ha visto obligado a traspasar al que fue su mejor jugador la pasada campaña, Lucas Boyé.

Se espera que sea un partido de una elevada afluencia de público (probablemente la más alta de los tres primeros compromisos como local), ya que es uno de los encuentros con mayor atractivo de la temporada. La pasada campaña, el Málaga dio un paso de gigante en la obtención de la permanencia cuando venció al cuadro nazarí (1-0, gol de Antoñito de penalti), que a pesar de llegar descendido de Primera División no pudo acceder a los 'play-off' de ascenso.

Antes de este duelo frente al Granada, el Málaga jugará su primer partido de la temporada como visitante, ante Las Palmas, un conjunto recién descendido de Primera División que viene de ganar al Córdoba (1-3), y que también tiene cuatro puntos en su casillero.