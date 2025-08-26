Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia conduce la pelota en el último derbi frente al Granada en La Rosaleda. Marilú Báez

El Málaga pone a la venta para los abonados las entradas para el derbi frente al Granada

Las personas que se encuentran en la lista de espera también podrán comprar su billete a lo largo de esta semana; el 1 de septiembre se abrirá la venta al público general

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 11:44

El Málaga anunció que ya están a la venta para sus 26.600 abonados y los 17.000 que se encuentran en lista de espera ... las entradas para su próximo partido como local, el derbi regional ante el Granada, el sábado 6 de septiembre a las 21.00 horas (Canal Sur lo emitirá en abierto), el primero del curso para los hombres de Pellicer. Los abonados disponen de un 10 por ciento de descuento en la adquisición de dos entradas, pudiendo comprar hasta seis localidades de una tacada. El 1 de septiembre se permitirá la venta para el público general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga pone a la venta para los abonados las entradas para el derbi frente al Granada

El Málaga pone a la venta para los abonados las entradas para el derbi frente al Granada