El Málaga, en su peor racha de resultados desde mayo de 2018

El Málaga ya está en la peor racha liguera de resultados en siete años y medio. Desde mayo de 2018, entonces en Primera División, ... no encadenaba tantas derrotas consecutivas, cuatro. El deseo ahora es que haya tocado fondo, y que empiece a repuntar después de sumar sólo un punto de quince posibles, porque a las derrotas en Huesca (1-0), contra el Cádiz (0-1), en Burgos (2-1) y en Santander (3-0) hay que añadir que en la jornada precedente se empató en La Rosaleda ante el Granada (2-2) dilapidando en parte un 2-0 a favor.

La ilusión del verano y del inicio de la temporada (con ocho puntos en las cinco primeras citas, como invicto) se ha desvanecido y el aficionado parece ya predispuesto a sufrir tanto o más que la campaña anterior, aunque todo parece marcado por una realidad, la plaga de bajas, que está llevando al equipo en toda esa serie de resultados a competir con una media de ocho ausencias, nueve incluso en los Campos de Sport de El Sardinero (Puga, Moussa, Álex Pastor, Galilea, Luismi, Izan Merino, Ramón, Joaquín y Adrián Niño).

Las peores rachas recientes del Málaga: Temporada actual: Cuatro derrotas, entre las jornadas 5ª y 8ª.

Temporada 2024-25: Dos series de tres derrotas, entre las jornadas 23ª y 25ª y la 33ª y 35ª.

Temporada 2022-23: Dos series de tres derrotas, entre las jornadas 4ª y 6ª y la 12ª y 14ª.

Temporada 2021-22: Una racha de tres derrotas, entre las jornadas 32ª y 34ª.

Temporada 2020-21: Una racha de tres derrotas, entre las jornadas 39ª y 41ª.

Temporada 2017-18 (Primera División): Derrotas en las cuatro jornadas finales (de la 35ª a la 38ª).

El nivel deportivo y de resultados se ha resentido de forma evidente, aunque queden disponibles jugadores básicos como Alfonso Herrero, Montero y Larrubia, y en los tres casos ha sido visible que han bajado su nivel habitual: el portero, que ha podido hacer más en alguno de los tantos encajados, como el primero en Santander; el central, con errores de bulto, como un mal pase antes del gol del Cádiz o la expulsión del domingo, y el canterano, menos determinante que como lo estaba siendo semanas atrás.

«Es el peor momento desde que estoy yo a nivel de resultados», proclamó el sancionado Pellicer en la sala de prensa en Santander. No le faltaba razón, porque esas cuatro derrotas seguidas no se dieron ni en la temporada del descenso a Primera RFEF, una campaña desastrosa en la que el equipo estuvo desde la quinta jornada en la zona de descenso. Entonces las peores series de resultados fueron de un máximo de tres partidos perdidos de forma consecutiva (entre las jornadas cuarta y sexta y, después, de la duodécima a la decimocuarta).

El Málaga sufrió también cuatro derrotas seguidas si se encadena el final de la temporada 2021-22 con el inicio de la 2022-23, en la etapa de Guede

También en la pasada campaña (2024-25), durante el desmoronamiento vivido en la segunda vuelta, hubo otras dos fases de tres derrotas seguidas (de la jornada 23ª a la 25ª y de la 33ª a la 35ª), racha que también se padeció una vez en la 2021-22 y en la 2020-21. Pero hay que remontarse a final de la Liga 2017-18, la última en Primera División, paa encontrar una racha de cuatro encuentros sin puntuar, justo en el cierre de la campaña, después de un 2-1 en la visita al Betis, un 0-3 ante el Alavés, un 4-1 en Cornellá contra el Espanyol, y un 0-1 frente al Getafe.

Fue una campaña pésima, con sólo 20 puntos sumados (uno de los peores registros de un equipo en la historia de la categoría) y nueve apenas en la segunda vuelta (dos victorias y tres empates, por catorce derrotas). De hecho, no se sumó entre las jornadas vigésima segunda y vigésima octava, siete seguidas. Hay otro precedente de cuatro derrotas seguidas, pero si se encadena el final de la Liga 2021-22 (un 0-1 del Burgos y 1-0 en Lugo) y el inicio de la 2022-23 (1-0 en Burgos y 0-4 de Las Palmas), con Guede en el banquillo.

De momento el horizonte del Málaga tampoco permite albergar mucho optimismo, porque sigue en una fase complicada del calendario, al menos en teoría. Recibe este domingo (21.00 horas) al líder, el Deportivo, que cuenta en sus filas con el reconocido como mejor jugador de Segunda, el extremo Yeremay, y el domingo 19 visitará al Leganés, que si bien ahora está en zona media de la tabla, es un recién descendido y tiene potencial para pelear por el ascenso. De forma paralela, tampoco se va a despejar de forma muy visible el panorama de bajas (el domingo pueden regresar tres, en el mejor de los casos, pero se pierde a su vez a Montero por sanción).

Al mismo tiempo que la actual es la peor racha de resultados del Málaga desde mayo de 2018, es también la primera vez que el equipo se ve en zona de descenso desde tras el paso por Primera RFEF. Pese a flirtear en la segunda vuelta de la 2024-25 con perder la categoría, en pugna directa con el Eldense, nunca bajó de la decimoséptima posición. En cambio, en la 2022-23, cuando bajó, estuvo en zona de peligro desde la quinta jornada; en la 2021-22, fue decimoctavo todo el tramo final, sin entrar en puestos de descenso, en los que estuvo seis jornadas intermedias de la 2019-20 (acabó decimocuarto).