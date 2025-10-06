Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, con Víctor García, Carlos López y Brasanac detrás, pide perdón a los aficionados malaguistas desplazados a Santander el domingo. AGENCIA LOF

El Málaga, en su peor racha de resultados desde mayo de 2018

No perdía cuatro partidos seguidos en la Liga desde que bajó a Segunda División entonces, y es la primera vez que ocupa plaza de descenso en su actual ciclo en la categoría

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:55

Comenta

El Málaga ya está en la peor racha liguera de resultados en siete años y medio. Desde mayo de 2018, entonces en Primera División, ... no encadenaba tantas derrotas consecutivas, cuatro. El deseo ahora es que haya tocado fondo, y que empiece a repuntar después de sumar sólo un punto de quince posibles, porque a las derrotas en Huesca (1-0), contra el Cádiz (0-1), en Burgos (2-1) y en Santander (3-0) hay que añadir que en la jornada precedente se empató en La Rosaleda ante el Granada (2-2) dilapidando en parte un 2-0 a favor.

