El Málaga oficializa la salida de Juan Hernández, que ficha por el Lorca

Menos de media hora después de anunciar el ansiado fichaje de Adrián Niño, el Málaga hizo oficial la rescisión contractual de Juan Hernández. El extremo ... lorquino firmó en 2023, con el club blanquiazul en Primera RFEF, donde comenzó como titular pero rápidamente su rendimiento se diluyó y el pasado curso jugó a préstamo en el Algeciras, en el que tampoco funcionó (de hecho, jugó menos de la mitad de minutos en el cuadro algecireño que en el blanquiazul). Tenía contrato con el Málaga por una temporada más, hasta 2026. Poco después del anuncio del Málaga, el Lorca, que actualmente milita en Segunda RFEF, hizo oficial la llegada del jugador murciano.

Esta rescisión de contrato, si bien es costosa (el Málaga pagará unos 300.000 euros al futbolista por el año de compromiso que restaba, una cantidad que además computa en el límite salarial), ayuda a aligerar la cantidad de fichas profesionales. Ya sin el murciano, el cuadro dirigido por Sergio Pellicer tiene 27 fichas, sobrepasando en dos jugadores la cantidad permitida, por lo que deberán salir, como mínimo, dos futbolistas más, en aras de dejar hueco para Jauregi y Niño, y otro más en caso de que finalmente llegue otro jugador más.

En la presentación del delantero vasco, el martes, explicó que la salida de Hernández se haría en breve (y se oficializó sólo ocho horas después de decirlo) y que podía darse la salida de algún jugador más. En caso de no llevar a cabo ninguna, el club sopesa la opción de dar de baja la ficha de Ramón, que no volverá hasta enero (aunque en invierno regresaría esta problemática, si bien con más tiempo para trabajar en estas salidas) o no darle la ficha profesional finalmente a Aarón Ochoa, el único de los productos recientes de La Academia (Izan Merino, Chupete y Rafa) que no se ha anunciado como futbolista de facto de la primera plantilla en este aspecto.