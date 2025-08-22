El Málaga hace oficial el récord de 26.600 abonados

La 'Malagamanía' continúa, y lo hace con más fuerza aún. Como ya comentara Kike Pérez el miércoles en la Feria, el Málaga bate (de manera ... simbólica, con 50 localidades más) su récord histórico de abonados, superando la cifra de la pasada temporada (26.550, con miles en la lista de espera).

El club blanquiazul echó mano de esta lista de espera, permitiendo incluso engordarla hasta las 18.000 personas. Ha sido un proceso complicado para todas las partes involucradas: el equipo de 'ticketing', reducido a causa del último ERE, ha debido contactar con las 50 personas de manera individualizada, lo que ha provocado que algunos no pudieran recibir su carné a tiempo para el primer envite liguero, aunque ya fueron compensados económicamente por ello.

Si bien es una cifra asombrosa, especialmente para lo que se estila en Segunda División, el Málaga no es el club como más abonados de la categoría. Lo es el Deportivo, que cuenta con unos 28.000 abonados, para un estadio de una mayor capacidad que La Rosaleda (Riazor tiene una capacidad de 32.490, por los 30.044 del feudo de Martiricos). No obstante, el campo malaguista fue el que contó con mayor afluencia de público de media y en total la pasada campaña. La entrada en el duelo ante el Eibar fue de 24.819 espectadores, un gran número teniendo en cuenta que era el primer día de Feria y bajo una ola de calor. El malaguismo continúa de dulce.