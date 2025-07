El Málaga hace oficial el fichaje de Adrián Niño

Ha tardado un poco más de lo esperado, la afición comenzaba a impacientarse, pero ya es oficial. El Málaga anunció este martes su mayor 'bombazo' ... veraniego: la llegada del delantero Adrián Niño, procedente del Atlético de Madrid, por el que el club malagueño abona unos 400.000 euros por el 50 por ciento de sus derechos, después de siete años sin pagar a otro equipo por una transacción de esta índole. El punta gaditano de 21 años llegó a la ciudad el domingo y este lunes pasó el pertinente reconocimiento médico. Firma hasta 2029, en una prueba más de la fuerte apuesta que hace Loren Juarros por hacerse con el delantero, pretendido por más de la mitad de los equipos de Segunda División.

Loren tenía claro que la punta de ataque era la línea del campo de mayor prioridad y con futbolistas de nivel, ya que los dos delanteros que firmó el pasado verano, Baturina y Sergio Castel, no funcionaron. Sorprendentemente, se anunció primero el fichaje de Jauregi, con quien negociaba el club desde hace unas semanas, lo que preocupaba a la afición blanquiazul, a la que le venían 'flashbacks' de fichajes que se cayeron a última hora, como los de Okazaki (este se hizo pero el club no pudo inscribirlo por la sanción de LaLiga) u Ontiveros (el futbolista se echó para atrás en el último momento para firmar con Osasuna). Esta demora se debe a que la llegada de un futbolista libre, sin tener que llegar a un acuerdo con otro club es una operación más sencilla que vía traspaso, por los numerosos trámites documentales que comporta, como ha sucedido con Niño. Entra también en juego el 'modus operandi' de Loren Juarros a la hora de trabajar, con una discreción poco convencional en el mundo del fútbol y menos en el actual, en el que cada vez se ven más filtraciones de los fichajes. En la presentación de Jauregi, Juarros comentó que faltaban «unos pequeños detalles contractuales que no eran significativos pero que retrasaban las cosas».

Las cifras de Niño en Primera RFEF (18 tantos en sus dos últimas campañas en la tercera categoría, diez en la última) denotan un 'killer' de mucho futuro, y que precisaba de un reto mayor en su carrera. Incluso debutó esta temporada en Primera División con el cuadro colchonero, frente al Leganés. Le viene de familia lo de futbolista (su padre, Fernando, jugó en el Mallorca y el Elche, y su hermano mayor Fer actualmente milita en el Burgos).