Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días. Efe

Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes

Aemet mantiene las alertas por la canícula hasta el jueves en toda España

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:47

La segunda ola de calor (oficial) de este verano seguirá apretando con fuerza durante esta semana, de ahí que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ... mantenga hasta el jueves los avisos por la canícula. Málaga no se salvará de las altas temperaturas pero será la única provincia de Andalucía, junto a Almería, que no estará en aviso este lunes. De hecho, tanto la capital como la provincia rebasarán los 30 grados, y con creces. Donde más subirá el mercurio es en Coín y Álora, que alcanzarán los 37 grados (y 22 de mínima) mientras que el martes se espera que lleguen a los 38 y el resto de la semana volverían a registrarse los 37, según los cálculos de Meteorología.

