Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes

La segunda ola de calor (oficial) de este verano seguirá apretando con fuerza durante esta semana, de ahí que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ... mantenga hasta el jueves los avisos por la canícula. Málaga no se salvará de las altas temperaturas pero será la única provincia de Andalucía, junto a Almería, que no estará en aviso este lunes. De hecho, tanto la capital como la provincia rebasarán los 30 grados, y con creces. Donde más subirá el mercurio es en Coín y Álora, que alcanzarán los 37 grados (y 22 de mínima) mientras que el martes se espera que lleguen a los 38 y el resto de la semana volverían a registrarse los 37, según los cálculos de Meteorología.

En Andalucía, ek aviso naranja estará vigente en Huelva (Aracena, Andévalo y Condado), las campiñas de Cádiz, Sevilla y Córdoba así como las comarcas de Sierra y Pedroches; en Jaén en Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, y en la Cuenca del Genil en Granada. En algunos puntos se alcanzarán los 42 grados y el aviso de riesgo importante se extenderá entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Por su parte, el litoral de Huelva (Aracena), las sierras norte y sur de Sevilla (Campiña y Sierra Norte), la Subbética cordobesa y las comarcas jiennenses de Capital y Montes, Cazorla y Segura estarán afectadas por aviso amarillo por calor. La situación se presenta similar para la jornada del martes 12 de agosto cuando Aemet predice avisos naranjas para las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén; en principio la provincia de Cádiz se mantendrá en aviso amarillo.

Asturias, la excepción

Todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, estarán este 11 de agosto en aviso por calor, con 12 de ellas en nivel naranja por altas temperaturas y las Islas Canarias en alerta roja según la predicción de Meteorología. Galicia experimentará, sin embargo, un descenso notable de las temperaturas máximas, al igual que Cantabria y Baleares, por lo que las tres permanecerán en aviso amarillo según recoge Europa Press.

Las temperaturas máximas aumentarán en las zonas próximas al Mediterráneo, el Ebro y ciertas zonas de la vertiente cantábrica. En consecuencia, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en prácticamente la totalidad de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o incluso, Navarra.

Las mínimas sufrirán pocos cambios, e irán en aumento en el Levante, el Ebro y el Cantábrico oriental, mientras que se darán descensos en el noroeste peninsular. En la mayor parte del país, no bajarán de 20, exceptuando en el extremo noroeste peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Levante y Andalucía oriental. En Canarias no bajarán de 25 grados en amplias zonas.

Durante todo el día soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, ambos con probables intervalos de fuertes rachas. Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, que a lo largo del día tenderán a arreciar y a rolar a oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular.

Asimismo, podría haber tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y sur de la Península Ibérica, con un nuevo episodio de calima en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por ola de calor en España hasta el próximo jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir este lunes lunes y el martes.