varias personas se protegen del sol con apraguas. Óscar Costa

AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14

Se esperan temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el lunes y martes

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:34

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en ... Canarias este fin de semana --punto álgido de la ola de calor en el archipiélago-- y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

