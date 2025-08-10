La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Fue el Trofeo Costa del Sol que ha ilusionado al malaguismo, pero también el que tuvo un destino irónico. Isco, uno de los más aclamados ... del Betis, por su condición de malagueño y su espléndida etapa en el cuadro de La Rosaleda, con noches legendarias en la Champions, cayó lesionado de cierta gravedad en el partido.

Para añadir un matiz más irónico si cabe, el lance fue con la estrella local, Larrubia, al final del primer tiempo. El medio punta del Betis ya no jugó en el segundo tiempo, se hizo una primera exploración y abandonó La Rosaleda con muletas. Este domingo se ha conocido el parte médico, que habla de «una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo».

Es importante el matiz en tanto que el jugador ya sufrió en el pasado una lesión. «Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto», aclara. «El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso«, termina el comunicado. Se calcula un plazo de baja en torno a los tres meses, de forma que el jugador, clave en el esquema de Pellegrini, no reaparecerá hasta final de año.

El hecho de que Isco se lesionara en un lance con Larrubia generó amenazas al malaguista por parte de los ultras béticos a este. El jugador este domingo emitió un comunicado aclarando que no hubo maldad en la lesión. «Hola a todos. Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco, y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar. Ni siquiera hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí. Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) y creo que no soy merecedor de ellos».

«Es una acción fortuita en la que ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio, pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso, más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura».

Como detalle, Larrubia intentó intercambiar la camiseta tras el partido con Isco, pero no pudo ser al estar sometiéndose a pruebas, pero el de Arroyo de la Miel se comprometió a enviársela. Una anécdota que resta hierro al lance fortuito sucedido en el campo.