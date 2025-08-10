Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga Por su ubicación y por su orografía, la provincia ofrece muchas opciones para ver este agosto las llamadas popularmente Lágrimas de San Lorenzo

Javier Almellones Málaga Domingo, 10 de agosto 2025, 00:20 Comenta Compartir

Es uno de los momentos más esperados en las noches de verano. Las Perseidas, también llamadas popularmente Lágrimas de San Lorenzo, pueden verse durante buena parte del mes de agosto, si bien este año se podrán observar con más nitidez y cercanía los días 12 y 13 de este mes. Málaga por su ubicación y por su orografía ofrece muchas opciones para ver las Perseidas. En muchos casos, se trata de actividades organizadas en las que incluso se puede contar con telescopios de grandes dimensiones. En otras, se organizan excursiones o visitas guiadas. También hay otros enclaves de libre acceso en los que hay que tener en cuenta que hay que caminar en horario nocturno. Éstas son algunas de esas opciones:

1 Observatorio del Torcal de Antequera y los Dólmenes

Ampliar Observatorio del Torcal de Antequera en las Perseidas. Centro de visitantes del Torcal de Antequera

En este paraje natural, conocido por su escasa contaminación lumínica, se organizan varias observaciones astronómicas cada verano, en el marco del ciclo Luz de Luna, aunque la que más expectación tiene suele ser en estos días es la de las Perseidas, que, en esta ocasión, tendrá lugar en las veladas del 11, 12 y 13 de agosto. El evento está organizado directamente por el propio Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, con el que habrá que hacer una reserva con antelación por la alta demanda que tiene cada año esta actividad. Por otra parte, en otro enclave de este paraje natural la Asociación Torcaleros tiene prevista otra observación para el próximo 12 de agosto. A estas actividades hay que unir la que se organiza también para ver las Perseidas desde los Dólmenes (Menga y Viera) en la noche del 12 de agosto.

Dónde está

2 Venta El Refugio en los Reales de Sierra Bermeja

Ampliar Fotografía hecha con telescopio desde la venta El Refugio. Pablo Aragón

Los días 12 y 13 de agosto por la noche abrirá sus puertas la venta El Refugio, en los Reales de Sierra Bermeja para ofrecer uno de los mejores enclaves de la Costa del Sol para la observación de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. El plan ideal es combinar la observación con una cena en este singular establecimiento, donde sobresale una cocina tradicional y de kilómetro cero. En este último caso conviene reservar con antelación.

Dónde está

3 Cuevas del Becerro

Ampliar Cuevas del Becerro es el primer pueblo Starlight de Málaga. Turismo Cuevas del Becerro

Es el primer pueblo Starlight de la provincia de Málaga, es decir, está especialmente certificado como lugar idóneo para la observación astronómica. Por tanto, es uno de los municipios donde se puede ir a ver las Perseidas entre los días 11 y 13 de agosto. El Ayuntamiento de Cuevas del Becerro ha adelantado que organizará un evento, que anunciará en los días previos.

Dónde está

4 Senderismo al Fresco en Casabermeja

Ampliar En Casabermeja se organizan dos salidas por el Campo de Cámara. Turismo Casabermeja

Los días 12 y 13 de agosto la oficina de turismo de Casabermeja vuelve a organizar un año más dos actividades para la observación de las Perseidas desde el Campo de Cámara. Para poder participar en estas excursiones es necesaria inscripción previa en el teléfono 637 582 977. Estas actividades se enmarcan en el programa estival Senderismo al Fresco que organiza la misma entidad.

Dónde está

5 Ruta nocturna desde Triana hasta Torre de la Atalaya

Ampliar Excursión hacia la Torre de la Atalaya.. Triana Corazón de la Axarquía

Desde esta aldea de Vélez se organiza desde hace ocho años una excursión trepidante que se dirige a la Torre de la Atalaya, un lugar único para la observación de las estrellas. La mala noticia es que, a día de hoy, se ha cerrado el cupo de inscripciones. Eso sí, se puede aspirar a alguna plaza si hay alguna cancelación.

Dónde está

6 Planetario al Aire Libre del Teleférico Benalmádena

Ampliar Observación desde la cumbre del Monte Calamorro. Teleférico de Benalmádena

La cima del Monte Calamorro, uno de los mejores miradores de la Costa del Sol, es también un lugar idóneo para la observación de estrellas y planetas en cualquier época del año, y más especialmente en las noches en las que mejor se pueden ver las Perseidas. Además de su elevada ubicación, este enclave de la sierra de Benalmádena cuenta con potentes telescopios y con los conocimientos y la experiencia de su Planetario al Aire Libre. Hasta el 31 de agosto cada noche es posible disfrutar de estas actividades de difusión de la astronomía a partir de las 21.45 horas.

Dónde está

*Otras opciones, que, en algunos casos, pueden estar organizadas por asociaciones y clubes son las que se pueden hacer en zonas elevadas y con poca contaminación lumínica, como ocurre en pueblos como Serrato, Alfarnate, Alfarnatejo o Cartajima. A ello hay que unir algunos enclaves más concretos donde habitualmente suelen ir aficionados a la astronomía para avistar las Perseidas, como el arroyo de la Ventilla, en Arriate; los Tajos de la Madera, en Villanueva del Rosario, las cimas de La Maroma y La Torrecilla -con excursiones en ambos casos muy exigentes-, la cantera de los Arenales (Mijas), área recreativa de los Quejigales o algunos miradores y cumbres de los Montes de Málaga.

Comenta Reporta un error