Personal del centro, con la alcaldesa y concejales. SUR

La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después

El incremento de costes, unido a la bajada de la natalidad, obligan al cierre del centro, fundado como cooperativa por un grupo de Misioneros de la Esperanza, en el barrio de Montemar Alto, el 24 de febrero de 1982

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:16

La Guardería Madre Maravillas es toda una institución en Torremolinos que lleva en el nombre a una religiosa que también es clave en la historia ... del municipio, como impulsora de la fundación del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, donde están establecidas las Carmelitas Descalzas, un hito que logró junto a otra mujer crucial para la ciudad, Carlota Alessandri.

