La ola de calor aprieta en Andalucía: nuevos avisos por altas temperaturas y tormentas
Aemet apunta tormentas con rachas muy fuertes de viento en zonas de la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica
Málaga
Viernes, 8 de agosto 2025, 09:09
Las altas temperturas siguen haciendo estragos en determinados puntos de Andalucía y, a juzgar por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no ... van a dar tregua este fin de semana. Así, este viernes 8 de agosto la comunidad andaluza sufre una nueva jornada de la ola de calor que viene acompañada de tormentas localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada (de 14.00 a 22.00 horas).
Así, según la agencia oficial recoge en su web, cinco provincias andaluzas estarán hoy en aviso por calor y dichas tormentas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. El riesgo importante (naranja) por altas temperaturas se localiza en Jaén (Morena y Condado y Valle del Guadalquivir) y Córdoba (campiña cordobesa): en ambas zonas geográficas se pueden alcanzar los 40 grados.
Igualmente, el calor también mantiene el aviso amarillo, con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, en Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, en Córdoba. También se han activados avisos amarillos en Cazorla y Segura, capital y Montes de Jaén.
Además, la ola de calor mantiene el aviso amarillo con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, llegando localmente incluso a los 40 grados en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa. Una situación que se repite en la cuenca del Genil, en Granada y en la campiña sevillana y en la Sierra de Cazorla y Segura, Jaén capital y Montes de Jaén, donde se prevé 38 grados de máxima.
A destacar también las temperutas mínimas en el marco de este episodio de calor que arrancó el pasado domingo 3 de agosto y que se va a alargar al menos hasta el miércoles 13: se van a mantener valores «muy elevados» en gran parte del territorio entre los 23-25 grados, según la previsión.
Temperaturas «significativamente elevadas»
A nivel nacional la previsión apunta temperaturas «significativamente elevadas» en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en zonas de Baleares. «Tormentas con probables rachas muy fuertes de viento asociadas en zonas de la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica».
Temperaturas máximas en general con pocos cambios, con algunos descensos en interiores del extremo noroeste peninsular y ascensos en interiores de Cataluña y golfo de Cádiz. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayor parte de la Península y Canarias, así como en puntos de Baleares, rebasando los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, sin descartarse en puntos de la meseta Norte, Miño y de las depresiones del nordeste. Las mínimas aumentarán de forma ligera, con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, Canarias y localmente en la meseta Norte y sur de Galicia.
