Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

La ola de calor aprieta en Andalucía: nuevos avisos por altas temperaturas y tormentas

Aemet apunta tormentas con rachas muy fuertes de viento en zonas de la meseta Sur, entorno del sistema Central, Béticas orientales y sur de la Ibérica

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:09

Las altas temperturas siguen haciendo estragos en determinados puntos de Andalucía y, a juzgar por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no ... van a dar tregua este fin de semana. Así, este viernes 8 de agosto la comunidad andaluza sufre una nueva jornada de la ola de calor que viene acompañada de tormentas localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada (de 14.00 a 22.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  9. 9 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ola de calor aprieta en Andalucía: nuevos avisos por altas temperaturas y tormentas

La ola de calor aprieta en Andalucía: nuevos avisos por altas temperaturas y tormentas